Водителя зажало в машине: на Октябрьском мосту собралась пробка из-за тройного ДТП

Утром 3 сентября на Октябрьском мосту в Новосибирске столкнулись 3 машины — Toyota Camry, Toyota Sprinter и кроссовер. Авария спровоцировала глухую пробку на мосту и подъездах.
Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, в ДТП нет пострадавших, только материальный ущерб.
При этом очевидец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что одного из водителей зажало в автомобиле. Перед этим машина вылетела на встречную полосу.
По данным сервиса 2GIS, движение затруднено на Октябрьском мосту в обе стороны: на улице Блюхера, проспекте Карла Маркса, Немировича-Данченко, на Восходе и Большевистской.
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Около семи часов утра в среду, 2 сентября, на Бердском шоссе произошло ДТП — грузовик врезался сзади в минивэн Renault Kangoo. Авария затруднила движение — автомобили встали в пробку протяженностью более 2,5 километра.