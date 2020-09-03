Водителя зажало в машине: на Октябрьском мосту собралась пробка из-за тройного ДТП

Утром 3 сентября на Октябрьском мосту в Новосибирске столкнулись 3 машины — Toyota Camry, Toyota Sprinter и кроссовер. Авария спровоцировала глухую пробку на мосту и подъездах.



Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, в ДТП нет пострадавших, только материальный ущерб.

При этом очевидец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что одного из водителей зажало в автомобиле. Перед этим машина вылетела на встречную полосу.