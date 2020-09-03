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Водителя зажало в машине: на Октябрьском мосту собралась пробка из-за тройного ДТП

На месте работают сотрудники ГИБДД

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ДТП спровоцировало пробки в обе стороны

ДТП спровоцировало пробки в обе стороны

Утром 3 сентября на Октябрьском мосту в Новосибирске столкнулись 3 машины — Toyota Camry, Toyota Sprinter и кроссовер. Авария спровоцировала глухую пробку на мосту и подъездах.

Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, в ДТП нет пострадавших, только материальный ущерб.

При этом очевидец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что одного из водителей зажало в автомобиле. Перед этим машина вылетела на встречную полосу.

По предварительной информации, никто не пострадал

По предварительной информации, никто не пострадал

По данным сервиса 2GIS, движение затруднено на Октябрьском мосту в обе стороны: на улице Блюхера, проспекте Карла Маркса, Немировича-Данченко, на Восходе и Большевистской.

Движение затруднено на мосту и подъездах

Движение затруднено на мосту и подъездах

Если вы стали свидетелем аварии или ваш видеорегистратор запечатлел момент столкновения, напишите в редакцию по номеру 8 923 157-00-00 через WhatsApp или Telegram или на почту news@ngs.ru.

Около семи часов утра в среду, 2 сентября, на Бердском шоссе произошло ДТП — грузовик врезался сзади в минивэн Renault Kangoo. Авария затруднила движение — автомобили встали в пробку протяженностью более 2,5 километра.

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ГИБДДаварияпробкадороги
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