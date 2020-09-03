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СГК назвала дату, к которой город будет полностью готов к отопительному сезону

Заявки на подключение к теплу можно подавать уже сейчас

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90% домов уже готовы к подключению отопления

90% домов уже готовы к подключению отопления

Социальные объекты и дома в Новосибирске могут начать подключать к отоплению. Сейчас «Сибирская генерирующая компания» готова подключить к теплу 90% домов.

— У энергокомпании пока нет технической возможности подключить отопление примерно 10% объектов города. Энергетики еще ведут капитальный ремонт теплосетей и теплоснабжающей инфраструктуры. К 15 сентября готовность будет полной, — говорится в пресс-релизе СГК.

Сейчас детские сады, учебные заведения, медицинские организации могут направлять заявки на подключение к отоплению. Жилые дома могут сделать это, обратившись в управляющую компанию или ТСЖ.

— При наличии технической возможности теплоэнергетики обеспечат подачу тепла уже в день одобрения заявки или на следующий день. Чтобы потребители могли получить тепло, ответственные лица, после получения согласования от энергетиков, должны будут открыть задвижки на внутридомовых коммуникациях, — сообщили в СГК.

Если после подключения тепла вновь установится тёплая погода, потребители смогут обратиться в СГК и отключить отопление.

Ранее представители СГК рассказали, что окончательное решение о подключении домов к теплу будет зависеть от погоды.

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СГКотопительный сезон
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