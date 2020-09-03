СГК назвала дату, к которой город будет полностью готов к отопительному сезону

Социальные объекты и дома в Новосибирске могут начать подключать к отоплению. Сейчас «Сибирская генерирующая компания» готова подключить к теплу 90% домов.



— У энергокомпании пока нет технической возможности подключить отопление примерно 10% объектов города. Энергетики еще ведут капитальный ремонт теплосетей и теплоснабжающей инфраструктуры. К 15 сентября готовность будет полной, — говорится в пресс-релизе СГК.

Сейчас детские сады, учебные заведения, медицинские организации могут направлять заявки на подключение к отоплению. Жилые дома могут сделать это, обратившись в управляющую компанию или ТСЖ.