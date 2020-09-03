В Новосибирской области от коронавируса скончались 3 пациента — сколько им было лет

В Новосибирской области за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 50 человек, скончались
— По данным оперативного штаба на утро
Скончались еще
В отделениях реанимации находятся 43 человека. На ИВЛ —
— Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
Вчера, 2 сентября, стало известно, что от ковида в регионе скончались две женщины и один мужчина.
Также министр образования НСО вчера рассказал о том, что ждёт новосибирских школьников при выявлении коронавируса. В таком случае на карантин могут закрыть целый класс.