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В Новосибирской области от коронавируса скончались 3 пациента — сколько им было лет

За сутки в регионе выявили ещё 50 заболевших

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Из больниц за сутки выписали 58 человек

Из больниц за сутки выписали 58 человек

В Новосибирской области за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 50 человек, скончались 3 пациента.

— По данным оперативного штаба на утро 3 сентября, в регионе зафиксирован 11 551 случай заражения коронавирусом (+50 за минувшие сутки), в том числе 685 детей. 10 287 пациентов выздоровели (+58 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Скончались еще 3 пациента: мужчины, двоим было по 65 лет, третьему — 80 лет. Всего от коронавируса в регионе умерли 367 человек.

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В отделениях реанимации находятся 43 человека. На ИВЛ — 9 пациентов.

— Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 894. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 430 пациентов, — добавили в оперштабе.

Вчера, 2 сентября, стало известно, что от ковида в регионе скончались две женщины и один мужчина.

Также министр образования НСО вчера рассказал о том, что ждёт новосибирских школьников при выявлении коронавируса. В таком случае на карантин могут закрыть целый класс.

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