В Новосибирской области от коронавируса скончались 3 пациента — сколько им было лет

В Новосибирской области за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 50 человек, скончались 3 пациента .

— По данным оперативного штаба на утро 3 сентября , в регионе зафиксирован 11 551 случай заражения коронавирусом (+50 за минувшие сутки), в том числе 685 детей. 10 287 пациентов выздоровели (+58 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.