НГУ опустился в британском рейтинге лучших университетов мира

Британский журнал Times Higher Education (THE) выпустил ежегодный рейтинг лучших университетов мира, в который вошли два новосибирских вуза — НГУ и НГТУ.

НГУ попал в группу университетов, занимающих 601–800 места (в прошлом году он входил в группу 501–600), а НГТУ всё так же остался в группе учебных заведений с позициями выше 1000.

В этом году в глобальный рейтинг попали более 1,5 тысячи вузов из 93 стран, в том числе 48 российских университетов, что на 9 больше, чем в прошлом году. Лидером среди них традиционно стал МГУ, который поднялся сразу на 15 позиций и теперь занимает 174-е место.