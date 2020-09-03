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НГУ опустился в британском рейтинге лучших университетов мира

В список вошли более полутора тысяч вузов

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В прошлом году НГУ находился выше в рейтинге

В прошлом году НГУ находился выше в рейтинге

Британский журнал Times Higher Education (THE) выпустил ежегодный рейтинг лучших университетов мира, в который вошли два новосибирских вуза — НГУ и НГТУ.

НГУ попал в группу университетов, занимающих 601–800 места (в прошлом году он входил в группу 501–600), а НГТУ всё так же остался в группе учебных заведений с позициями выше 1000.

В этом году в глобальный рейтинг попали более 1,5 тысячи вузов из 93 стран, в том числе 48 российских университетов, что на 9 больше, чем в прошлом году. Лидером среди них традиционно стал МГУ, который поднялся сразу на 15 позиций и теперь занимает 174-е место.

Первую строчку уже пятый год подряд занимает Оксфордский университет. На втором месте расположился Стэнфордский университет, на третьем — университет Гарварда.

В июне стало известно, что три вуза Новосибирска вошли в топ-100 лучших университетов для будущей элиты.

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НГТУНГУрейтинг вузов
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