В Октябрьском районе водитель седана сбил пешехода

Вечером в среду, 2 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска водитель седана сбил пешехода.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла примерно в 22:00 около дома по адресу улица Бориса Богаткова, 208, где водитель неизвестного автомобиля сбил человека на дороге. На место прибыла машина скорой помощи, которая увезла пострадавшего в больницу.

Информация о данном инциденте поступила на пульт дежурного службы 112 в 21:58. Сообщалось об аварии около остановки «Молодёжная» (неподалеку от адреса Бориса Богаткова, 208, — Прим. ред.), в которой пострадал человек.