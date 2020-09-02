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В Октябрьском районе водитель седана сбил пешехода

Пострадавшего увезли на скорой

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Пока нет информации о состоянии пострадавшего

Пока нет информации о состоянии пострадавшего

Вечером в среду, 2 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска водитель седана сбил пешехода.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла примерно в 22:00 около дома по адресу улица Бориса Богаткова, 208, где водитель неизвестного автомобиля сбил человека на дороге. На место прибыла машина скорой помощи, которая увезла пострадавшего в больницу.

Информация о данном инциденте поступила на пульт дежурного службы 112 в 21:58. Сообщалось об аварии около остановки «Молодёжная» (неподалеку от адреса Бориса Богаткова, 208, — Прим. ред.), в которой пострадал человек.

Ранее водитель «Тойоты» сбил пешехода на Богдана Хмельницкого — от удара у машины выбило лобовое стекло.

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ДТПсбил пешехода
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