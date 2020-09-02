Разработчики «Новичка» усомнились, что Навального травили ядом: «Это привело бы к смерти, а не к коме»

Разработчики яда «Новичок» считают, что Алексей Навальный не мог быть отравлен именно этим веществом. Как сообщает РИА «Новости», непосредственно участвовавший в разработке этого яда доктор химических наук Леонид Ринк заявил, что симптомы отравления им не совпадают с теми, что были у политика. Ринк также считает, что использование «Новичка» привело бы к смерти Навального, а не к коме.

Другого разработчика, Владимира Углева, цитирует «Интерфакс». Он заявил изданию, что невозможно было применить яд безопасно для остальных людей.