Разработчики «Новичка» усомнились, что Навального травили ядом: «Это привело бы к смерти, а не к коме»

Разработчики яда «Новичок» считают, что Алексей Навальный не мог быть отравлен именно этим веществом. Как сообщает РИА «Новости», непосредственно участвовавший в разработке этого яда доктор химических наук Леонид Ринк заявил, что симптомы отравления им не совпадают с теми, что были у политика. Ринк также считает, что использование «Новичка» привело бы к смерти Навального, а не к коме.
Другого разработчика, Владимира Углева, цитирует «Интерфакс». Он заявил изданию, что невозможно было применить яд безопасно для остальных людей.
— Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: зарин, зоман и «Новичок» (А-234) можно исключить из списка веществ, так как из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди, — сказал Углев.
Эксперты обнаружили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок» — об этом заявил сегодня представитель кабмина ФРГ. Берлин призвал российские власти объяснить свою позицию в связи с отравлением Навального. Меры Берлина и партнеров в свете новых данных будут зависеть от реакции Москвы.
Ранее о яде класса «Новичок» много говорили после истории с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Британские эксперты определили, что причиной отравления стал именно этот яд. Отец и дочь провели в коме несколько недель, но оба выжили. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей. Москва отвергла эти обвинения.
Алексея Навального госпитализировали 20 августа в омскую БСМП-1 — ему стало плохо на борту самолёта, летящего из Томска в Москву. За двое суток в больнице его состояние удалось стабилизировать, после чего по просьбе родственников Навального отправили в немецкую клинику Charite.
До сих пор политик находится в коме, на аппарате ИВЛ. Ранее немецкая клиника, куда доставили Навального, заявила, что результаты анализа указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. На это российская сторона ответила, что в биоматериалах пациента следов отравления не было.