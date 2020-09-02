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Разработчики «Новичка» усомнились, что Навального травили ядом: «Это привело бы к смерти, а не к коме»

Также они считают, что при применении этого вещества пострадали бы и другие люди

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Об отравлении Алексея Навального «Новичком» заявило сегодня правительство Германии

Об отравлении Алексея Навального «Новичком» заявило сегодня правительство Германии

Разработчики яда «Новичок» считают, что Алексей Навальный не мог быть отравлен именно этим веществом. Как сообщает РИА «Новости», непосредственно участвовавший в разработке этого яда доктор химических наук Леонид Ринк заявил, что симптомы отравления им не совпадают с теми, что были у политика. Ринк также считает, что использование «Новичка» привело бы к смерти Навального, а не к коме.

Другого разработчика, Владимира Углева, цитирует «Интерфакс». Он заявил изданию, что невозможно было применить яд безопасно для остальных людей.

СЮЖЕТ

Отравление Алексея Навального

— Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: зарин, зоман и «Новичок» (А-234) можно исключить из списка веществ, так как из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди, — сказал Углев.

Эксперты обнаружили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок» — об этом заявил сегодня представитель кабмина ФРГ. Берлин призвал российские власти объяснить свою позицию в связи с отравлением Навального. Меры Берлина и партнеров в свете новых данных будут зависеть от реакции Москвы.

Ранее о яде класса «Новичок» много говорили после истории с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Британские эксперты определили, что причиной отравления стал именно этот яд. Отец и дочь провели в коме несколько недель, но оба выжили. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей. Москва отвергла эти обвинения.

Алексея Навального госпитализировали 20 августа в омскую БСМП-1 — ему стало плохо на борту самолёта, летящего из Томска в Москву. За двое суток в больнице его состояние удалось стабилизировать, после чего по просьбе родственников Навального отправили в немецкую клинику Charite.

До сих пор политик находится в коме, на аппарате ИВЛ. Ранее немецкая клиника, куда доставили Навального, заявила, что результаты анализа указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. На это российская сторона ответила, что в биоматериалах пациента следов отравления не было.

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Алексей Навальныйотравление Навального
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