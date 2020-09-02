Троллейбус выехал на красный: появилось видео аварии на Кирова, где кроссовер вылетел с тротуара

Сегодня днём в Новосибирске на пересечении улиц Кирова и Лобова в Октябрьском районе столкнулись троллейбус № 5 и кроссовер KIA Sportage.

В соцсетях появилось видео ДТП, на котором видно, что кроссовер ехал на зелёный сигнал светофора, когда в него врезался троллейбус, движущийся на красный. От удара троллейбус отбросило в здание, а автомобиль KIA Sportage — в столб.