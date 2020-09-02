Троллейбус выехал на красный: появилось видео аварии на Кирова, где кроссовер вылетел с тротуара

Сегодня днём в Новосибирске на пересечении улиц Кирова и Лобова в Октябрьском районе столкнулись троллейбус № 5 и кроссовер KIA Sportage.
В соцсетях появилось видео ДТП, на котором видно, что кроссовер ехал на зелёный сигнал светофора, когда в него врезался троллейбус, движущийся на красный. От удара троллейбус отбросило в здание, а автомобиль KIA Sportage — в столб.
Ранее в ГИБДД рассказали, что оба водителя утверждали, что двигались на разрешающий сигнал светофора.
— Оба водителя утверждают, что ехали на разрешающий зеленый сигнал светофора. Также известно, что после ДТП с автомобилем KIA троллейбус совершил наезд на световую опору и строение, — комментировал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Также в ведомстве сообщили, что водитель KIA получил незначительные травмы и от медицинской помощи отказался, в троллейбусе травмы получили два пассажира и кондуктор троллейбуса, они также отказались от дальнейшего лечения.
Ранее у троллейбуса № 5 на ходу отлетело колесо и попало во встречный автомобиль.