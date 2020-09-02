Врачи нашли в организме Навального следы яда «Новичок»

О яде класса «Новичок» стали много говорить после истории с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Британские эксперты определили, что они были отравлены именно этим ядом, который относят к химическому оружию. В результате отравления отец и дочь провели в коме несколько недель, но оба выжили. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей. Москва отвергла эти обвинения.

20 августа Алексея Навального госпитализировали в омскую БСМП-1 — ему стало плохо на борту самолёта, летящего из Томска в Москву. За двое суток в больнице его состояние удалось стабилизировать, дальше по просьбе родственников Навального передали немецким медикам в клинику Charite.



До сих пор Алексей Навальный находится в коме, на аппарате ИВЛ. Ранее немецкая клиника, куда доставили Навального, заявила, что результаты анализа указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. На это российская сторона ответила, что в биоматериалах пациента следов отравления не было.

