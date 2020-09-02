Врачи нашли в организме Навального следы яда «Новичок»

Эксперты из лаборатории Бундесвера установили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Об этом заявил кабмин ФРГ. Представитель правительства добавил, что Германия строго осуждает атаку на политика. Берлин призвал российские власти объяснить свою позицию в связи с отравлением Навального. Меры Берлина и партнеров в свете новых данных о произошедшем с Навальным будут зависеть от реакции Москвы.
Пока Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про отравление Навального «Новичком». Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что у России нет таких данных.
О яде класса «Новичок» стали много говорить после истории с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Британские эксперты определили, что они были отравлены именно этим ядом, который относят к химическому оружию. В результате отравления отец и дочь провели в коме несколько недель, но оба выжили. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей. Москва отвергла эти обвинения.
20 августа Алексея Навального госпитализировали в омскую БСМП-1 — ему стало плохо на борту самолёта, летящего из Томска в Москву. За двое суток в больнице его состояние удалось стабилизировать, дальше по просьбе родственников Навального передали немецким медикам в клинику Charite.
До сих пор Алексей Навальный находится в коме, на аппарате ИВЛ. Ранее немецкая клиника, куда доставили Навального, заявила, что результаты анализа указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. На это российская сторона ответила, что в биоматериалах пациента следов отравления не было.