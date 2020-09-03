«Люди поверили, что у меня всё получится»: история школьника, который в одиночку борется с мусором

Мы начинаем спецпроект «Юные надежды», посвященный одаренным детям из разных регионов России. В нем мы расскажем о том, каких успехов добиваются наши маленькие земляки в самых серьезных и взрослых делах. Первый герой проекта — Матвей Анискин из башкирского поселка Иглино. Ему всего 11 лет, но благодаря его стараниям в округе исчезли стихийные свалки. Каждый день в мороз или зной мальчик выходит на улицу и собирает мусор. Даже глава сельсовета приходит за советом к Матвею и вместе с ним решает, на какой улице провести субботник, а где поставить мусорные контейнеры.
На экоподвиги вдохновила «вторая Швейцария»
СЮЖЕТ
В 5 лет у Матвея началась аллергия, он не мог полноценно дышать.
— Мне нельзя было кота, мне нельзя было собаку, хотя я их очень хотел, — говорит мальчик.
Из-за проблем со здоровьем сына его маме Наталье приходилось делать влажную уборку в доме дважды в день. Чтобы создать благоприятную экосистему, приусадебный участок в 20 соток семья превратила в сад с яблонями, грушами, сливами, малиной и крыжовником. Спустя три года аллергия хоть и не ушла совсем, но немного отступила.
Наталья считает, что переломный момент в жизни Матвея случился во время поездки в Нуримановский район в 2018 году. За обилие чистых озер (там растет краснокнижный водяной орех), источник с ключевой водой и прозрачную реку Уфимку в народе его прозвали «второй Швейцарией». Матвей пришел в восторг от прозрачного воздуха, кристально чистой воды, полей без окурков и свалок. По пути домой мальчик не проронил ни слова, на него это было совсем непохоже.
— Я увидел, как рыбки из реки выпрыгивают на воздух, а где рыбы — там чисто. В болоте живут лягушки. Но меня потрясло больше всего то, что там было много трав, на которые у меня аллергия, но я не начал задыхаться — такая чистая природа вокруг, — вспоминает Матвей.
Вернувшись в родной поселок, Матвей обратил внимание на две свалки рядом с домом. Он пришел к родителям и сказал: «Это нужно срочно убрать!»
— У нас в поселке валяются пластиковые бутылки, бывало даже, что кто-то выбрасывал целые пакеты с мусором, — негодует мальчик. — Я не мог на это спокойно смотреть и начал действовать — убирать весь мусор, выброшенный людьми.
Неожиданно Матвея поддержал дедушка. Вместе с внуком они ходили по улицам и собирали мусор — мальчик накалывал его на палку и отправлял в пакет, который носил дед, а затем отправляли собранное в контейнер. Пришли на подмогу и родители Матвея.
— Мы не могли просто смотреть, пошел убираться мой папа, Матвей — ну как мы не пойдем? Я пошла, и муж следом, наша пятилетняя дочь поддержала старшего брата, — рассказывает мама Наталья.
Глядя на семью Анискиных, подтянулись к сбору мусора и соседи. Собранное вывезли на полигон в Иглино, где принимают отходы. Потом проблемой стала сама земля из-под свалок: всё, что вытекало и высыпалось из мешков, расползлось вокруг зловонной кашей. По совету дедушки Матвея землю обработали — не самым экологичным способом, но хотя бы избавились от мух и неприятных запахов.
— Матюха у нас впереди планеты всей: купили упаковку белизны, залили ею места, где лежал мусор, и посыпали песком, который дал сосед, — поделилась мама.
Видео: Елена Жилинская
«Недонёсков» стыдит и снимает на видео
С этого и началась история юного эколога: Матвей стал следить за порядком на своей и соседней улицах и останавливать людей, которые бросали мусор где попало.
— Бывает, ловлю «недонёсков» и пытаюсь доказать им, что это плохо, объясняю курильщикам, что бычки не разлагаются, — говорит Матвей.
«Недонёсками» мальчик называет людей, которые не доносят мусор до контейнера.
Уборка мусора для Матвея — занятие привычное и постоянное. Он приводит улицу в порядок, когда гуляет, едет на английский или идёт в спортзал. Просто собирает по пути фантики и бутылки. Свой труд он снимает на видео и выкладывает в собственный блог. Матвей часто замечает, как люди бросают мусор прямо на улице. Их он тоже снимает на видео и делает замечания. По словам Матвея, им становится стыдно, и мусор они забирают с собой.
— Сейчас уже подключилась его младшая сестренка Маша, тоже покоя не дает нам. Если мы гуляем в городе, она тут же своим зорким глазом замечает негодяев и без комплексов вместе с Матвеем кричит через всю улицу на того, кто бросил мусор или окурок, — говорит мама Матвея.
Анискины утверждают, что любовь к природе у них в крови. Прадедушка Матвея Петр Смирнов в 60-х годах девять лет проработал помощником лесничего в поселке Иглино, а затем стал инженером лесного хозяйства. В его распоряжении было шесть лесничеств. Благодаря лесничему гора в Иглинском районе полностью засажена сосняком. И парк Победы в Иглино рисовал и закладывал Петр. Не расстался с лесом он и на пенсии — обучал профессии молодых специалистов. Один из его воспитанников стал первым заместителем министерства лесного хозяйства в Башкирии. Сын Петра и дед Матвея Евгений выучился на инженера-электрика и стал проектировать цеха лесопереработки. А Наталья по совету своей матери стала специалистом по природоохранному обустройству территории.
— Мама сказала: «Это профессия будущего, у нас всё плохо, экология будет страдать», — вспоминает Наталья.
Всё идет по экоплану
Глава сельсовета Иглино Регина Байдулетова говорит, что Матвей — настоящий пример для подражания.
Взрослое население относится безответственно. Одиннадцатилетний мальчик, который собственными усилиями убирает мусор, понимает все экологические последствия, в отличие от взрослых людей, которые оставляют пакеты где ни попадя, — говорит Регина.
Вместе с главой сельсовета в марте этого года Матвей выходил на субботник, потом они организовали совместную уборку возле иглинской речки Белекес, вместе приводили в порядок сельский парк Победы.
— Когда мы вместе охотились на тех, кто выбрасывает мусор там, где им нравится: на дорогах, на обочинах, — мы выловили очень много людей. В основном местных жителей, — рассказала Регина о совместных рейдах с Матвеем.
По словам главы сельсовета, они с Матвеем двигаются по плану, который мальчик составил в начале 2020 года. В этом плане он собрал все экоидеи, которые хотел бы реализовать.
Помогают и местные жители — скидывают Матвею локации, где хотели бы провести субботник, а он в свою очередь перекидывает их Регине. Они выбирают самый запущенный участок, но действуют по мере сил, потому что людей мало, а участков много. У них с Матвеем даже есть общая мечта — охватывать как можно больше участков Иглино.
Матвей очень внимательно наблюдает за своей маленькой улицей и микрорайоном, делится с Региной идеями, и уже вместе они думают, как их реализовать.
— Решили с Матвеем Алексеевичем [мусорные] контейнеры поставить, — рассказала Регина.
Собрали сельчан. Мама Матвея, старшая по двум иглинским улицам, предложила несколько мест для их установки. Сейчас эти контейнеры обслуживают жителей трех поселковых улиц.
«Люди поверили, что у меня всё получится»
Когда Матвей проникся идеями экологов, он стал следить в соцсетях за экологами из других городов и стран. Так он узнал о блоге «Чистомэна» — жителя Челябинска, который в одиночку начал бороться со свалками и в итоге собрал вокруг себя серьезную когорту единомышленников, помогающих ему убирать город.
«Чистомэн» вдохновил десятилетнего Матвея на создание своего блога в инстаграме.
Мама помогла ему завести аккаунт, но все свои посты мальчик пишет сам.
— Сначала подписчиков было мало, потом их количество стало расти, потому что люди поверили, что у меня получится изменить этот мир, заботясь об экологии, — рассказал Матвей.
Сейчас у Матвея
Поначалу, говорит Наталья, блог сына читали взрослые, писали ему письма. А теперь пишут и дети: присылают видео, где показывают, какой участок они убрали.
— Люди дают мне советы: как защитить себя, чтобы не подцепить никакой вирус, так как у меня довольно чувствительный организм, а мусор я убираю постоянно, — рассказывает юный эколог.
В своем блоге Матвей освещал и события на шихане Куштау.
Помимо экологии, у Матвея много увлечений: он читает книги, вместе с родителями собирает травы и ягоды, сушит их и делает вкуснейший чай. Одно из любимых увлечений — бокс, мальчик считает, что этому спорту очень сложно научиться из-за его специфики.
— Потому что попробуй ты уложить человека только двумя руками. В карате, когда бьешь ногами, конечно, легко. Бокс — это не драка, а искусство, — рассуждает юный эколог.
Кем станет, когда вырастет, Матвей еще не решил — пока выбирает между экологом, профессиональным боксером и пограничником. А еще, говорит мальчик, увлечение экологией помогло ему найти друзей:
— Когда в школе узнали, что я экоблогер, все сразу начали со мной дружить. Не только мальчики, но и девочки.