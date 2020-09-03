«Люди поверили, что у меня всё получится»: история школьника, который в одиночку борется с мусором

В 5 лет у Матвея началась аллергия, он не мог полноценно дышать.



— Мне нельзя было кота, мне нельзя было собаку, хотя я их очень хотел, — говорит мальчик.



Из-за проблем со здоровьем сына его маме Наталье приходилось делать влажную уборку в доме дважды в день. Чтобы создать благоприятную экосистему, приусадебный участок в 20 соток семья превратила в сад с яблонями, грушами, сливами, малиной и крыжовником. Спустя три года аллергия хоть и не ушла совсем, но немного отступила.

Наталья считает, что переломный момент в жизни Матвея случился во время поездки в Нуримановский район в 2018 году. За обилие чистых озер (там растет краснокнижный водяной орех), источник с ключевой водой и прозрачную реку Уфимку в народе его прозвали «второй Швейцарией». Матвей пришел в восторг от прозрачного воздуха, кристально чистой воды, полей без окурков и свалок. По пути домой мальчик не проронил ни слова, на него это было совсем непохоже.

— Я увидел, как рыбки из реки выпрыгивают на воздух, а где рыбы — там чисто. В болоте живут лягушки. Но меня потрясло больше всего то, что там было много трав, на которые у меня аллергия, но я не начал задыхаться — такая чистая природа вокруг, — вспоминает Матвей.

