На 100 новосибирских браков пришлось 79 разводов: социолог объяснила, что повлияло на крепость семей

За первые шесть месяцев 2020 года новосибирцы развелись 4499 раз
Специалисты Новосибирскстата выяснили, что за первые шесть месяцев 2020 года в Новосибирской области поженились 5709 пар, а развелись 4499. Таким образом, на каждую сотню созданных семей приходилось 79 распавшихся.
При этом в 2019 году поженились 13 925 пар, развелись — 7 590, но оказалось, что соотношение разводов и браков было меньше. Тогда на сто браков приходилось 55 разводов.
Заведующая кафедрой социологии НГУЭУ, доктор социологических наук и профессор Светлана Ильиных объяснила, с чем связано такое изменение в пропорциях.
— Проблема в том, что кризис, который мы испытываем, оказал влияние на прочность брака. Люди у нас сильно закредитованы, возникли проблемы с работой — всё это отложило отпечаток на крепость брака. Большое количество людей потеряли работу, стал меньше доход — всё это сказалось на отношениях в семье. Как правило, из-за нехватки материального дохода распадаются молодые браки от 3 до 5 лет, — объяснила доктор социологических наук Светлана Ильиных.
Социолог отметила, что брак распадается, когда у одного из супругов появляется потребительское отношение к другому.
— Не стоит забывать, что мы живём в обществе потребления, т. е. потребительское отношение распространяется и на брак: «ты — мне», «я — тебе», супруги считают, кто что сделал и кто сколько должен. В таких тяжелых экономических реалиях это отношение влияет на прочность брака. И последнее, конечно, самоизоляция: она повлияла на срок и прочность брака. Когда люди долго в браке, то давно произошёл период притирки. Длительное совместное пребывание, когда ты не можешь куда-то пойти, чтобы отвлечься от другого человека, тоже сыграло большую роль, — объяснила заведующая кафедрой социологии НГУЭУ Светлана Ильиных.
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