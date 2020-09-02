На 100 новосибирских браков пришлось 79 разводов: социолог объяснила, что повлияло на крепость семей

Специалисты Новосибирскстата выяснили, что за первые шесть месяцев 2020 года в Новосибирской области поженились 5709 пар, а развелись 4499. Таким образом, на каждую сотню созданных семей приходилось 79 распавшихся.

При этом в 2019 году поженились 13 925 пар, развелись — 7 590, но оказалось, что соотношение разводов и браков было меньше. Тогда на сто браков приходилось 55 разводов.

Заведующая кафедрой социологии НГУЭУ, доктор социологических наук и профессор Светлана Ильиных объяснила, с чем связано такое изменение в пропорциях.