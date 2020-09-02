Вы на обед сдали? Опрос НГС о горячем питании в новосибирских школах

С этого учебного года начал действовать закон, согласно которому все ученики младших классов должны питаться бесплатно (там, где для этого есть возможность).
НГС решил выяснить, все ли новосибирские школы начали кормить детей после 1 сентября, а также узнать, как выглядит еда, которую подают ученикам в столовых.
Мы просим наших читателей, у которых есть дети-младшеклассники, рассказать нам, выдают ли бесплатное питание в их школах. Для этого просим ответить на вопросы в нашей анкете. Можно анонимно.
Кроме того, предлагаем родителям всех учеников, вне зависимости от их возраста, поделиться с нами снимками еды, которой кормят в школах. Рассказывайте, нравится ли такая еда вашим детям и что бы они или вы хотели изменить. В сообщении со снимком уточните, сколько лет ребёнку, в какой школе он учится и платите ли вы за школьную еду. Можете присылать фотографии на номер +7 923 157–00–00 (WhatsApp или Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Написать в редакцию» на нашем сайте. Просим вас указывать номер школы и класс, в котором учится ваш ребёнок.
О том, что ещё изменилось в работе школ, министр образования НСО Сергей Федорчук рассказал НГС на прошлой неделе. Он ответил родителям, которые не хотят, чтобы их детям измеряли температуру, а также объяснил, в каких случаях ребёнка можно перевести на дистант.
Вчера, 1 сентября, НГС опросил новосибирских первоклассников. Они рассказали, кем хотят стать и зачем им нужна школа.