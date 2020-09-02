Вы на обед сдали? Опрос НГС о горячем питании в новосибирских школах

С этого учебного года начал действовать закон, согласно которому все ученики младших классов должны питаться бесплатно (там, где для этого есть возможность).

НГС решил выяснить, все ли новосибирские школы начали кормить детей после 1 сентября, а также узнать, как выглядит еда, которую подают ученикам в столовых.

Мы просим наших читателей, у которых есть дети-младшеклассники, рассказать нам, выдают ли бесплатное питание в их школах. Для этого просим ответить на вопросы в нашей анкете. Можно анонимно.