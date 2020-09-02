В Новосибирске ресторатор-синефил вышел на одиночный пикет к «Победе»

На площадке перед кинотеатром «Победа» в Новосибирске сегодня, 2 сентября, прошёл одиночный пикет в поддержку киноиндустрии.

Пикетчика зовут Денис Глобенко, он рассказал, что не имеет никакого отношения к кинопрокатному бизнесу, а просто соскучился по кино.

— Я считаю несправедливым, что кинотеатры до сих пор закрыты. Ведь работает уже всё, толпы людей ездят в общественном транспорте. А когда откроются кинотеатры, до сих пор непонятно.

У Дениса был от руки написанный плакат с основным слоганом: «Цой жив, кино мертво», к которому он прикрепиk гирлянды из использованных билетов. По словам Глобенко, он привык машинально складывать билеты после возвращения домой с сеанса, поэтому у него собралась коллекция.