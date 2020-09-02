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В Новосибирске ресторатор-синефил вышел на одиночный пикет к «Победе»

Мужчина соскучился по просмотру фильмов в кинотеатре

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Пикетчик просит открыть кинотеатры, потому что соскучился по фильмам на большом экране&nbsp;

Пикетчик просит открыть кинотеатры, потому что соскучился по фильмам на большом экране 

На площадке перед кинотеатром «Победа» в Новосибирске сегодня, 2 сентября, прошёл одиночный пикет в поддержку киноиндустрии.

Пикетчика зовут Денис Глобенко, он рассказал, что не имеет никакого отношения к кинопрокатному бизнесу, а просто соскучился по кино.

— Я считаю несправедливым, что кинотеатры до сих пор закрыты. Ведь работает уже всё, толпы людей ездят в общественном транспорте. А когда откроются кинотеатры, до сих пор непонятно.

У Дениса был от руки написанный плакат с основным слоганом: «Цой жив, кино мертво», к которому он прикрепиk гирлянды из использованных билетов. По словам Глобенко, он привык машинально складывать билеты после возвращения домой с сеанса, поэтому у него собралась коллекция.

Сам Денис Глобенко — владелец небольшого заведения Memories. Pizza&bar, которое находится чуть ниже по улице Ленина. Бизнес Дениса также пострадал во время пандемии, но сейчас, по его словам, дела идут даже лучше, чем до введения ограничений.

Денис Глобенко&nbsp;— ресторатор и тоже пострадал от пандемии&nbsp;

Денис Глобенко — ресторатор и тоже пострадал от пандемии 

Кинотеатры начали открываться в России с середины июля, но Новосибирска эти послабления не коснулись. Представители кинопрокатных организаций просили разрешить им работать ещё в начале августа.

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кинотеатрыпикетпандемия коронавируса
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