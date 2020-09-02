Власти рассказали, когда в Новосибирске появится сеть умных остановок

Сеть умных остановок планируют создать в Новосибирске в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александра Люлько.



— Мы планируем, что со следующего года начнется интенсивная реализация проекта. Здесь предполагается создать инфраструктуру за счет инвестора. Мы в концессии предусмотрели, что все объекты будут созданы до 31 августа 2022 года. К 2023 году всё должно быть, — сообщил Люлько журналистам.

Сеть умных остановок в Новосибирске планируют построить не первый год. В ноябре прошлого года стало известно, что в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске планируют установить 250 умных остановок вдоль гостевых маршрутов. Предполагается, что на таких остановках будут Wi-Fi-точки, тревожная кнопка 112, разъемы USB для зарядки телефонов, система видеонаблюдения и интерактивное информационное табло с расписанием.