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Роспотребнадзор рассказал, что школьникам делать на переменах (бегать нельзя)

Из класса можно выходить только в столовую, туалет и медкабинет

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Судя по всему, перемены будут проходить не так весело, как 1 Сентября

Судя по всему, перемены будут проходить не так весело, как 1 Сентября

Школьники в этом году начали учебу по новым «коронавирусным» правилам: дети теперь не ходят по кабинетам, звонков не будет, общаться с другими классами нельзя, да и технически невозможно — перемены теперь по индивидуальному расписанию. И что же тогда делать во время перемен? Ответ дал Роспотребнадзор, выпустив специальную памятку для школьников.

— На переменах выполни упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастику для глаз. Выходи из класса организованно для похода в столовую (в регламентированное для питания класса время) и перехода в специальные кабинеты (физика, химия, труд, физкультура и иностранный язык), неорганизованно — в туалет, медицинский кабинет, — такие рекомендации дали специалисты.

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Школьникам также советуют «организовать в классе сквозное проветривание во время отсутствия детей в кабинете» — во время обеда или занятий в спецкабинетах. Правда, согласно рекомендациям всё того же Роспотребнадзора, проветривать классы нужно после каждого урока, и детей в этот момент в кабинете быть не должно.

Также во время перемен классы должны дезинфицировать. Дети о дезинфекции тоже должны позаботиться — в школу нужно приходить с антисептическими салфетками и перед началом уроков протирать ими парту (а при работе с компьютером — мышку и клавиатуру). Если все-таки кто-то из детей заболеет, то класс ждет «эпидемиологическое расследование». Подробнее о том, как детей будут отправлять на карантин, можно прочитать в этом материале.

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