Роспотребнадзор рассказал, что школьникам делать на переменах (бегать нельзя)

Школьники в этом году начали учебу по новым «коронавирусным» правилам: дети теперь не ходят по кабинетам, звонков не будет, общаться с другими классами нельзя, да и технически невозможно — перемены теперь по индивидуальному расписанию. И что же тогда делать во время перемен? Ответ дал Роспотребнадзор, выпустив специальную памятку для школьников.

— На переменах выполни упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастику для глаз. Выходи из класса организованно для похода в столовую (в регламентированное для питания класса время) и перехода в специальные кабинеты (физика, химия, труд, физкультура и иностранный язык), неорганизованно — в туалет, медицинский кабинет, — такие рекомендации дали специалисты.