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Министр образования рассказал, как будут действовать новосибирские школы при выявлении ковида у учеников

Министр образования попросил оставаться дома тех, у кого появляются симптомы ОРВИ

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Если кто-то из учеников заболеет, всю школу не будут отправлять на карантин

Если кто-то из учеников заболеет, всю школу не будут отправлять на карантин

Если в новосибирских школах у кого-то из учителей или учеников обнаружат коронавирус, то на карантин будут закрывать отдельный класс.

— Мы будем работать по той же системе, как работаем уже давно с гриппом и ОРВИ. Если мы выявляем заболевшего ученика, то будем устанавливать контакты и закрывать на карантин, в данном случае, класс. Контактные учителя вынуждены будут сдавать тест. Всю школу сразу мы не планируем закрывать, этого нет в санитарных правилах, — сказал министр образования НСО Сергей Федорчук во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Министр добавил, что, в случае появления симптомов респираторного заболевания, лучше остаться дома и обратиться к врачу.

— При таком отношении к этому вопросу мы сможем минимизировать риски, если какая-то группа людей в школе заболеет, — уточнил Сергей Федорчук.

На прошлой неделе министр образования НСО дал большое интервью НГС. Он ответил на самые популярные вопросы, которые волновали родителей перед новым учебным годом.

Вчера, в День знаний, НГС выпустил фоторепортаж о том, как школьники встретили этот праздник. Посмотрите на 17 ярких кадров от нашего фотографа.

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карантиншколыкоронавирус
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