Министр образования рассказал, как будут действовать новосибирские школы при выявлении ковида у учеников

Если в новосибирских школах у кого-то из учителей или учеников обнаружат коронавирус, то на карантин будут закрывать отдельный класс.

— Мы будем работать по той же системе, как работаем уже давно с гриппом и ОРВИ. Если мы выявляем заболевшего ученика, то будем устанавливать контакты и закрывать на карантин, в данном случае, класс. Контактные учителя вынуждены будут сдавать тест. Всю школу сразу мы не планируем закрывать, этого нет в санитарных правилах, — сказал министр образования НСО Сергей Федорчук во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.

