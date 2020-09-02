В Новосибирске задержали подозреваемого в угоне дорогих машин, выставленных на продажу

В Новосибирске задержали подозреваемого в угоне Land Cruiser и Lexus
В Новосибирске полиция задержала мужчину, которого подозревают в угоне двух дорогих машин в Заельцовском районе — хозяева автомобилей узнали в нём потенциального покупателя.
Lexus 570, 2011 года выпуска, был похищен в минувшую пятницу, 29 августа, с улицы Галущака. До того, как автомобиль пропал, хозяйка выставляла его на продажу на сайте «Дром».
— К нам приходили покупатели, среди этих покупателей и был этот мужчина, которого задержали, — рассказала корреспонденту НГС хозяйка Lexus Валерия. — Он осмотрел машину, через некоторое время эта машина была угнана. Видимо, когда смотрели машину, к ней подключались считывающие устройства, ключи. Чтобы потом уже в городе её можно было спокойно угнать.
Валерия уточнила, что оперативники показали ей подозреваемого — в котором она и узнала «покупателя». В полиции ей сказали, что задержанный недавно освободился условно-досрочно из колонии, где отбывал срок по ст. 166 УК РФ (Угон).
Также мужчину, по словам Валерии, опознал и хозяин другой пропавшей машины — Land Cruiser 200. Этот автомобиль пропал в тот же день и в том же районе, что и «Лексус». Land Cruiser 200 перед пропажей также был выставлен на продажу, и его приходили смотреть покупатели.
— Человека арестовывают, у него находят маску, сканеры, с которых считывают ключи от автомобилей, номера с машин у него там пачками лежат, — продолжает Валерия. — Но наших машин там не было.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС подтвердили информацию о задержании подозреваемого в угонах.
— В настоящее время проводится доследственная проверка, — уточнили в ведомстве. — По результатам будет принято уголовно-процессуальное решение.
Сейчас пострадавшие переживают, что мужчину могут отпустить под подписку о невыезде.
— На сегодняшний день ни один из автомобилей не найден, а задержанный, вероятнее всего, будет отпущен по решению суда под подписку о невыезде в связи с отсутствием доказательств состава преступления, и угоны будут продолжаться дальше, — негодует Валерия. — Мы сейчас проводим собственное расследование, ищем видеозаписи с камер, но результатов пока нет.
В мае в Новосибирской области на станции Инская поезд сбил УАЗ, который выехал на пути, — за рулем угнанного автомобиля был пьяный 18-летний житель Мошково.