В Новосибирске задержали подозреваемого в угоне дорогих машин, выставленных на продажу

В Новосибирске полиция задержала мужчину, которого подозревают в угоне двух дорогих машин в Заельцовском районе — хозяева автомобилей узнали в нём потенциального покупателя.



Lexus 570, 2011 года выпуска, был похищен в минувшую пятницу, 29 августа, с улицы Галущака. До того, как автомобиль пропал, хозяйка выставляла его на продажу на сайте «Дром».

— К нам приходили покупатели, среди этих покупателей и был этот мужчина, которого задержали, — рассказала корреспонденту НГС хозяйка Lexus Валерия. — Он осмотрел машину, через некоторое время эта машина была угнана. Видимо, когда смотрели машину, к ней подключались считывающие устройства, ключи. Чтобы потом уже в городе её можно было спокойно угнать.