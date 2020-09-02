Кроссовер вылетел на тротуар после аварии с троллейбусом — на Кирова собралась огромная пробка

Сегодня, 2 сентября, на пересечении улиц Кирова и Лобова в Октябрьском районе столкнулись троллейбус № 5 и кроссовер KIA Sportage.

Как сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», в аварии есть пострадавшие. В данный момент на место аварии выехал экипаж ДПС.

Как сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, все участники отказались от медпомощи.

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