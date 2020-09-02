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Кроссовер вылетел на тротуар после аварии с троллейбусом — на Кирова собралась огромная пробка

В ГИБДД сообщили, что участники отказались от медицинской помощи

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Автомобиль KIA снёс часть забора

Автомобиль KIA снёс часть забора

Сегодня, 2 сентября, на пересечении улиц Кирова и Лобова в Октябрьском районе столкнулись троллейбус № 5 и кроссовер KIA Sportage.

Как сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», в аварии есть пострадавшие. В данный момент на место аварии выехал экипаж ДПС.

Как сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, все участники отказались от медпомощи.

Если вы стали очевидцем или участником этого происшествия, расскажите об этом НГС, присылайте фото и видео через WhatsApp и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Заторы образовались в обе стороны

Заторы образовались в обе стороны

Сегодня утром на Бердском шоссе в сторону города грузовик въехал в минивэн. Из-за аварии образовался затор на выезде из Матвеевки. В ДТП никто не пострадал.

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