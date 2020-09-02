Составлен календарь каникул — смотрим, когда будут отдыхать школьники Новосибирска

Власти назвали даты каникул в школах Новосибирска
Мэрия Новосибирска назвала даты школьных каникул в 2020/2021 учебном году. У большинства детей они будут длиться 30 дней, а у первоклассников — на неделю больше.
Школы сами устанавливают даты каникул. Однако департамент образования мэрии рекомендует проводить их в определенные даты, чтобы было удобнее планировать городские мероприятия.
Если школы будут придерживаться графика, который рекомендует мэрия, то осенние каникулы пройдут с 2 по
Мэрия также назвала праздничные дни, которые будут выходными, они отмечены в нашем календаре. Однако напомним, что производственный календарь на 2021 год пока не утверждён.
Вчера НГС вёл трансляцию о том, как проходило 1 Сентября в новосибирских классах. Родители не могли попасть в школу, на входе измеряли температуру, а некоторые дети пришли в масках и перчатках. Посмотрите в фоторепортаже, как это было.
Также на школьных линейках мамы первоклассников рассказали о своей школьной любви. Они поведали грустные и счастливые истории. Но все они очень трогательные.