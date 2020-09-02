Составлен календарь каникул — смотрим, когда будут отдыхать школьники Новосибирска

Мэрия Новосибирска назвала даты школьных каникул в 2020/2021 учебном году. У большинства детей они будут длиться 30 дней, а у первоклассников — на неделю больше.



Школы сами устанавливают даты каникул. Однако департамент образования мэрии рекомендует проводить их в определенные даты, чтобы было удобнее планировать городские мероприятия.