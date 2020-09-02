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Составлен календарь каникул — смотрим, когда будут отдыхать школьники Новосибирска

Первоклассникам разрешат отдохнуть на неделю больше, чем остальным ученикам

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Первых каникул школьники будут ждать два месяца

Первых каникул школьники будут ждать два месяца

Власти назвали даты каникул в школах Новосибирска

Мэрия Новосибирска назвала даты школьных каникул в 2020/2021 учебном году. У большинства детей они будут длиться 30 дней, а у первоклассников — на неделю больше.

Школы сами устанавливают даты каникул. Однако департамент образования мэрии рекомендует проводить их в определенные даты, чтобы было удобнее планировать городские мероприятия.

Если школы будут придерживаться графика, который рекомендует мэрия, то осенние каникулы пройдут с 2 по 8 ноября. Зимние продлятся целых две недели — с 28 декабря по 10 января, а весной дети отдохнут 9 дней — с 22 по 30 марта. Для первоклассников также предусмотрены дополнительные выходные с 17 по 23 февраля.

Мэрия также назвала праздничные дни, которые будут выходными, они отмечены в нашем календаре. Однако напомним, что производственный календарь на 2021 год пока не утверждён.

Вчера НГС вёл трансляцию о том, как проходило 1 Сентября в новосибирских классах. Родители не могли попасть в школу, на входе измеряли температуру, а некоторые дети пришли в масках и перчатках. Посмотрите в фоторепортаже, как это было.

Также на школьных линейках мамы первоклассников рассказали о своей школьной любви. Они поведали грустные и счастливые истории. Но все они очень трогательные.

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