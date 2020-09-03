«Хочется эту песню выкинуть из головы»: композитор, филолог и нумеролог — о хите Шуфутинского

Мы точно знаем, что весь сегодняшний день эта песня будет звучать в вашей голове. В какой-то момент станет совсем невмоготу, но перебить ее какой-нибудь другой попсовой мелодией не получится. Все потому, что на календаре третье сентября, и сегодня весь день маэстро Михаил Шуфутинский переворачивает свой календарь.



Мы попросили филолога, композитора и нумеролога разобрать эту песню по нотам, словам и даже цифрам. После прочтения этого текста вы не избавитесь от навязчивой музыки в голове, но наверняка узнаете о новых смыслах, которые заложены в этой песне.

