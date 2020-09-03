«Хочется эту песню выкинуть из головы»: композитор, филолог и нумеролог — о хите Шуфутинского

Мы точно знаем, что весь сегодняшний день эта песня будет звучать в вашей голове. В какой-то момент станет совсем невмоготу, но перебить ее какой-нибудь другой попсовой мелодией не получится. Все потому, что на календаре третье сентября, и сегодня весь день маэстро Михаил Шуфутинский переворачивает свой календарь.
Мы попросили филолога, композитора и нумеролога разобрать эту песню по нотам, словам и даже цифрам. После прочтения этого текста вы не избавитесь от навязчивой музыки в голове, но наверняка узнаете о новых смыслах, которые заложены в этой песне.
Александр Пантыкин, композитор, дедушка уральского рока:
— Эту песню написали Игорь Крутой и Игорь Николаев. Конечно, она стала визитной карточкой Шуфутинского, хотя изначально была создана даже не для него. Это обычная эстрадная песня, в ней нет ничего особенного: ни мелодии, ни гармонии. К тому же очень затянута и длится больше шести минут, это чуть меньше, чем «Богемская рапсодия» группы Queen.
Видео: Alexey Dubodelov / YouTube.com
Стандартная совершенно песня. Я связываю ее популярность с тем, что у нас не так много композиций, связанных с конкретными датами в году. Тем более речь идет о начале осени, когда настроение у большинства так себе, есть грусть по ушедшему лету. И песня очень хорошо подходит к такому настроению.
Назвать этот текст поэзией невозможно. Просто набор слов под удачную мелодию. Думаю, что текст был написан под конкретную музыку. Вообще, он очень смешной и бестолковый, этим и отличаются многие эстрадные хиты. Правило такое: чем более идиотские слова, тем лучше они запоминаются. Получается такая мантра, которую повторяешь и повторяешь. Для многих песен смысл не важен.
Мне хочется эту песню поскорее выкинуть из головы и забыть как страшный сон.
Элина Чепкина, доктор филологических наук:
— Я думаю, что в этой песне важнее музыка, чем текст. Специально перечитала текст песни, хотя ранее этого не делала. С одной стороны, там нет никакого секрета, ничего особенного. Нормальный песенный текст, в котором главное — эмоция. «День, когда горят костры рябин. Как костры, горят обещания в день, когда я совсем один» — все мы когда-то расставались, чувствовали себя одинокими. Просто грусть по поводу расставания тут упакована в хорошую мелодию и более или менее складные слова.
Видео: Хорошая Песня / YouTube.com
Вообще, текст песни нельзя оценивать по правилам стихотворного произведения. Для них не важна работа, которую делают большие поэты, подбирая ритм, размер, небанальные рифмы. В случае с песней важнее эмоции, а потому в простых словах ничего плохого нет.
Я думаю, что эту композицию любят за упоминание даты. Каждый раз, когда наступает третье сентября, они о ней вспоминают и напевают: «Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября».
Ольга Морозкова, практикующий нумеролог:
— Тройка говорит о грядущих изменениях. О новых возможностях. О расширении границ. О легком отношении к жизни. Вдохновение и самовыражение усиливаются в период троечки.
Если говорить про сентябрь, то это девятка. Завершающая цифра в нумерологии. Означает, что пора с чем-то или кем-то расстаться. В отношениях так: если люди не расстаются с обидами, негативными привычками или увлечениями, то, скорее всего, закончатся отношения. Можно не заканчивать, но тогда необходимо распрощаться с тем, что мешает их гармонии.
Видео: Latinos'ы в России / YouTube.com
Если в целом про 3 сентября, то 3 + 9 = 12, а 12 — это 1 и 2, которые в сумме дают 3. То есть изменений в любом случае сложно избежать, и, скорее всего, они будут связаны с расставанием. Потому что людям не особо охота грузиться и расхлебывать накопленное. Им хочется легкости и активности.