На Новосибирск идут грозовые дожди

Новосибирские синоптики рассказали, как изменится погода в ближайшие дни — в городе будет по-осеннему прохладно и дождливо.
— Мы уже ощущаем дыхание осени. Западные циклоны атлантического происхождения с влиянием тёплого сектора сменяются вторжением северо-западных воздушных масс из районов Северного Урала. Поэтому погода будет меняться, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Завтра, 3 сентября, в Новосибирске будут грозовые дожди, порывы ветра до 15–20 м/с. Днём температура до +25 градусов, но уже к вечеру столбик термометра опустится до +16 градусов тепла.
4 и 5 сентября в городе в ночные часы температура воздуха составит +7... +10 градусов тепла. Днём установится осенняя прохладная погода, температура воздуха будет не выше +13... +15 градусов. Возможны кратковременные дожди при порывистом ветре.
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