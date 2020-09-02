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На Новосибирск идут грозовые дожди

В городе ожидается понижение температуры до +13 градусов

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Уже завтра, вечером <nobr class="_">3 сентября</nobr>, температура воздуха опустится до +16 градусов

Уже завтра, вечером 3 сентября, температура воздуха опустится до +16 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, как изменится погода в ближайшие дни — в городе будет по-осеннему прохладно и дождливо.

— Мы уже ощущаем дыхание осени. Западные циклоны атлантического происхождения с влиянием тёплого сектора сменяются вторжением северо-западных воздушных масс из районов Северного Урала. Поэтому погода будет меняться, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Завтра, 3 сентября, в Новосибирске будут грозовые дожди, порывы ветра до 15–20 м/с. Днём температура до +25 градусов, но уже к вечеру столбик термометра опустится до +16 градусов тепла.

4 и 5 сентября в городе в ночные часы температура воздуха составит +7... +10 градусов тепла. Днём установится осенняя прохладная погода, температура воздуха будет не выше +13... +15 градусов. Возможны кратковременные дожди при порывистом ветре.

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