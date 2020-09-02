На Новосибирск идут грозовые дожди

4 и 5 сентября в городе в ночные часы температура воздуха составит +7... +10 градусов тепла. Днём установится осенняя прохладная погода, температура воздуха будет не выше +13... +15 градусов. Возможны кратковременные дожди при порывистом ветре.

Ранее мы писали о том, каким будет сентябрь. Почитайте и узнайте, что для нас приготовил первый месяц осени — затяжное бабье лето или морозы?

На днях на лугу под Новосибирском снова зацвели весенние цветы — на растения повлияли погодные условия. Ботаник объяснил, почему это плохо.

А в конце августа в Новосибирске внезапно зацвела черемуха. Мы снова обратились к экспертам, чтобы выяснить причину аномалии. Что стало виной всему — читайте тут.