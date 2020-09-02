Зловещая улыбка стала ярче: новосибирец показал новый снимок туманности, оставшейся после взрыва сверхновой

Новосибирский астрофотограф Герман Марков обработал свой снимок туманности Вуаль, который сделал в прошлом году. На работу ушло около 10 часов, и теперь фотография стала намного ярче.

— Туманность называется Вуаль, это остатки от взрыва сверхновой. Находится на расстоянии около 5000 световых лет от Земли. У меня есть небольшой телескоп, а туманность довольно крупная, и она в него полностью не входит. Снималась большая серия кадров друг за другом, они складывались и снимок получался менее «шумным». Снимал в 2018 и 2019 годах. Первая фотография мне не сильно понравилась, поэтому через год решил попробовать заново обработать, получилось лучше, — рассказал Герман Марков журналисту НГС.