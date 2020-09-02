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Зловещая улыбка стала ярче: новосибирец показал новый снимок туманности, оставшейся после взрыва сверхновой

Туманность Вуаль находится на расстоянии около 5000 световых лет от Земли

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Так выглядит снимок туманности после дополнительной обработки

Так выглядит снимок туманности после дополнительной обработки

Новосибирский астрофотограф сделал снимок туманности Вуаль

Новосибирский астрофотограф Герман Марков обработал свой снимок туманности Вуаль, который сделал в прошлом году. На работу ушло около 10 часов, и теперь фотография стала намного ярче.

— Туманность называется Вуаль, это остатки от взрыва сверхновой. Находится на расстоянии около 5000 световых лет от Земли. У меня есть небольшой телескоп, а туманность довольно крупная, и она в него полностью не входит. Снималась большая серия кадров друг за другом, они складывались и снимок получался менее «шумным». Снимал в 2018 и 2019 годах. Первая фотография мне не сильно понравилась, поэтому через год решил попробовать заново обработать, получилось лучше, — рассказал Герман Марков журналисту НГС.

Ещё во время появления прошлого снимка было заметно, что часть туманности напоминает лицо со зловещей улыбкой. На новом снимке улыбающийся профиль стал заметнее.

Герман обрабатывал снимки вручную, потому что при работе с астрофотографиями так получается лучше убрать световое загрязнение и другие факторы, которые ухудшают качество.

— Ничего не нарисовано. То, что есть, я сделал ярче. На этот снимок потребовалось порядка 10 часов, — объяснил фотограф.

Предыдущий снимок опубликован в мае прошлого года.

Предыдущий снимок опубликован в мае прошлого года.

Ранее Герман Марков фотографировал туманность, которую назвали в честь героя компьютерной игры. Она находится в созвездии Кассиопея, на расстоянии около 10 тысяч световых лет от Земли. Также он публиковал снимок галактики Андромеда.

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астрофотографиязвездыкосмос
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