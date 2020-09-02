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В Новосибирской области от ковида скончались две женщины и мужчина

Всего за сутки коронавирус обнаружили у 45 человек

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За сутки выздоровели 63 пациента с ковидом

За сутки выздоровели 63 пациента с ковидом

В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 45 человек. Также стало известно, что скончались трое заболевших.

— На утро 2 сентября в регионе зафиксировано 11 501 случай COVID-19 (+45 за минувшие сутки), в том числе 685 детей. 10 229 пациентов выздоровели (+63 за сутки). Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 55 лет, и две женщины в возрасте 80 и 84 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в НСО.

Всего от ковида в регионе умерли 364 человека.

В больницах находится 901 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимации лежат 33 человека, из них 8 — на искусственной вентиляции лёгких.

— Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 439 пациентов, — добавили в оперштабе.

Вчера, 1 сентября, оперштаб также сообщал о трёх смертях от ковида.

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