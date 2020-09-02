В Новосибирской области от ковида скончались две женщины и мужчина

В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 45 человек. Также стало известно, что скончались трое заболевших.
— На утро 2 сентября в регионе зафиксировано
Всего от ковида в регионе умерли 364 человека.
В больницах находится 901 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимации лежат 33 человека, из них 8 — на искусственной вентиляции лёгких.
— Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 439 пациентов, — добавили в оперштабе.
Вчера, 1 сентября, оперштаб также сообщал о трёх смертях от ковида.