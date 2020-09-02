В Новосибирской области от ковида скончались две женщины и мужчина

В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 45 человек. Также стало известно, что скончались трое заболевших.



— На утро 2 сентября в регионе зафиксировано 11 501 случай COVID-19 (+45 за минувшие сутки), в том числе 685 детей. 10 229 пациентов выздоровели (+63 за сутки). Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 55 лет, и две женщины в возрасте 80 и 84 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в НСО.

Всего от ковида в регионе умерли 364 человека.

В больницах находится 901 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимации лежат 33 человека, из них 8 — на искусственной вентиляции лёгких.