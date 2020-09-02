Накололи мясо на оленьи рога: новосибирский зоопарк снял на видео необычное кормление фоссы

Новосибирский зоопарк показал ролик, на котором видно, как мадагаскарская хищница фосса охотится на кусок мяса, нацепленный на рога оленя, — с них снять добычу хищнику удаётся не сразу.



— Наша фосса очень активна, и сотрудники зоопарка стараются сделать так, чтобы она не скучала. Один из способов — кормовое обогащение. Мы не просто приносим фоссе корм, а устраиваем всё так, чтобы она добывала его, прикладывая усилия. В этот раз мы накололи кусок мяса на оленьи рога. Они изогнуты, и просто сдернуть с них кусок оказалось не так-то просто. Тут понадобилась и сообразительность, и ловкость, и сила. Всеми этими качествами фосса, конечно, обладает. Она постаралась и справилась, а после такого обеда выглядела очень довольной, — сообщили в группе зоопарка во «ВКонтакте».