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Накололи мясо на оленьи рога: новосибирский зоопарк снял на видео необычное кормление фоссы

Чтобы получить корм, животному приходится на него охотиться

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Фосса — самый крупный хищник острова Мадагаскар: во внешнем облике животного есть кошачьи черты

Фосса — самый крупный хищник острова Мадагаскар: во внешнем облике животного есть кошачьи черты

Новосибирский зоопарк показал ролик, на котором видно, как мадагаскарская хищница фосса охотится на кусок мяса, нацепленный на рога оленя, — с них снять добычу хищнику удаётся не сразу.

— Наша фосса очень активна, и сотрудники зоопарка стараются сделать так, чтобы она не скучала. Один из способов — кормовое обогащение. Мы не просто приносим фоссе корм, а устраиваем всё так, чтобы она добывала его, прикладывая усилия. В этот раз мы накололи кусок мяса на оленьи рога. Они изогнуты, и просто сдернуть с них кусок оказалось не так-то просто. Тут понадобилась и сообразительность, и ловкость, и сила. Всеми этими качествами фосса, конечно, обладает. Она постаралась и справилась, а после такого обеда выглядела очень довольной, — сообщили в группе зоопарка во «ВКонтакте».

Фоссы — самые крупные хищники острова Мадагаскар. Этот вид считается уязвимым, потому что люди разрушают их естественную среду обитания. Новосибирский зоопарк получил самку фоссы в 2019 году.

Ранее в зоопарке показали, как выглядят детеныши одной из самых крошечных кошек в мире — посмотрите их фотографии, ведь они необычного ржаво-рыжего цвета.

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новосибирский зоопаркфосса
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