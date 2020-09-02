13 мудрых (и немного смешных) советов первоклашкам от взрослых новосибирцев

Бантики, цветы и шарики дети видят только в День знаний — в этом году он прошел максимально странно. А что потом? А потом уроки, новые знания, тетрадки и учебники, огромный труд. Читатели НГС дали напутствие юным первоклассникам в наших профилях в «Инстаграме» и во «ВКонтакте» — присоединяйтесь к пожеланиям и вы (можно оставить напутствие в комментариях)!
— Учите иностранные языки и уезжайте, — советует читатель под ником im_lebowski.
Его поддерживают другие новосибирцы. Комментатор под ником mila__lusi утверждает, что лучше учить сразу три: русский, английский и китайский, а сибиряк под ником ivann1002 замечает, что сейчас третий по популярности язык — корейский. «Бегите, глупцы», — советуют сразу несколько наших читателей.
— Не старайтесь побыстрее закончить школу, наслаждайтесь этим беззаботным моментом! И не пытайтесь понять, зачем вам нужны в жизни «синусы и косинусы», в жизни будет много бессмысленных вещей, школа лишь учит терпению и дисциплине, — убеждает первоклассников читатель под ником hls_30_days.
— Удачи, везения и терпения! Учитесь, дети, не ленитесь. Знание — сила. Не гонитесь за блогерами, в 16 лет зарабатывающими деньги, это временно, а грамотные молодые люди, стремящиеся научиться что-либо делать хорошо, всегда будут успешны и востребованы, — дает своё напутствие сибирячка под ником miheeva0754.
— Удачи в учебе и во всех начинаниях. Надеюсь, что по правде со временем решат что-то с ЕГЭ, и вам не придется так мучиться, — желает читатель Евгений.
— Интереса к учебе! Терпения и трудолюбия! Проявлять интерес к школьной жизни! Школьные годы прекрасные, как они быстро летят, — присоединяется к пожеланиям читатель под ником pociorinavera.
— Следовать за мечтой и всегда прислушиваться в первую очередь к себе, принимая решения, — замечает читательница НГС Дарья.
— Наслаждаться учебой и школьными годами, встретить друзей настоящих в школе и пронести эту дружбу через годы, — отмечает сибирячка под ником mila__lusi.
— Не переживать из-за уроков, во взрослой жизни эта ерунда не пригодится, а здоровые нервы — да, — убеждает читатель под ником spichenk_a.
— Нужно начать уже задумываться о своей будущей специальности и не париться об учебе. Всё равно то, что там преподают, совсем не понадобится, — разделяет точку зрения предыдущей читательницы комментатор НГС.
— Старайся хорошо учиться и не сравнивай себя ни с кем, — такое пожелание оставил в нашем инстаграме человек под ником angl.novosib.
— Дети, будьте дружны и уважайте учителя, — просит читатель под ником natooz9_10j, напористости и терпения пожелала читательница под ником bredihina1905, а сибирячка под ником chikalova21 оставила комментарий, которым хочется закончить нашу подборку: «Первоклассники! Будьте ответственными за свою учёбу! Успехов вам!».
Хотите что-то пожелать ребятам, которым предстоит грызть гранит науки в школе целых 11 лет? Добро пожаловать в комментарии, будем ждать вас и ваших напутствий!
А вы скучаете по школе?
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