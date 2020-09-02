13 мудрых (и немного смешных) советов первоклашкам от взрослых новосибирцев

— Не старайтесь побыстрее закончить школу, наслаждайтесь этим беззаботным моментом! И не пытайтесь понять, зачем вам нужны в жизни «синусы и косинусы», в жизни будет много бессмысленных вещей, школа лишь учит терпению и дисциплине, — убеждает первоклассников читатель под ником hls_30_days.



— Удачи, везения и терпения! Учитесь, дети, не ленитесь. Знание — сила. Не гонитесь за блогерами, в 16 лет зарабатывающими деньги, это временно, а грамотные молодые люди, стремящиеся научиться что-либо делать хорошо, всегда будут успешны и востребованы, — дает своё напутствие сибирячка под ником miheeva0754.



— Удачи в учебе и во всех начинаниях. Надеюсь, что по правде со временем решат что-то с ЕГЭ, и вам не придется так мучиться, — желает читатель Евгений.

— Интереса к учебе! Терпения и трудолюбия! Проявлять интерес к школьной жизни! Школьные годы прекрасные, как они быстро летят, — присоединяется к пожеланиям читатель под ником pociorinavera.

— Следовать за мечтой и всегда прислушиваться в первую очередь к себе, принимая решения, — замечает читательница НГС Дарья.

