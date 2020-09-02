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Два автомобиля сгорели ночью во дворе жилого дома в Ленинском районе

У одного автомобиля сгорел моторный отсек, у другого повреждены салон, покрытие и крыша

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Пожарные ликвидировали горящие машины за три минуты

Пожарные ликвидировали горящие машины за три минуты

Ночью в среду, 2 сентября, во дворе на улице Невельского горели два автомобиля. Об этом НГС сообщил дежурный 112.

Пожар произошел около 4:00 часов. Во дворе жилого дома по адресу улица Невельского, 55 загорелись два автомобиля.

— Было несколько вызовов — в 4:04, 4:05, 4:06. Звонили нам, потом на 02. Сообщали, что горят две машины и рядом стоит много других автомобилей, — рассказал корреспонденту НГС дежурный 112.

В МЧС сообщили, что горели две иномарки, обе получили повреждения

— У «Ниссан Марк» огнем уничтожен моторный отсек салон автомобиля и лакокрасочные покрытия кузова. У «Субару Форестер» огнем поврежден салон автомобиля, лакокрасочное покрытие левой части автомобиля, крыши. Пожарные ликвидировали горение за три минуты, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артем Щербаков.

На прошлой неделе на Бердском шоссе загорелся грузовик — когда пожарные приехали на место происшествия, кабина автомобиля была полностью охвачена пламенем.

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пожаргорели автомобили
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