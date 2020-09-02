Автомобили встали в пробку в сторону города на Бердском шоссе — здесь грузовик въехал в минивэн

Около семи часов утра в среду,
Отметка об аварии появилась на сервисе «Яндекс.Карты» в 06:42. Пользователь Иван Б. сообщил о ДТП в среднем ряду правой полосы (в сторону города) Бердского шоссе, недалеко от остановки «Матвеевка».
Очевидцы предполагают, что Renault притормозил перед пешеходным переходом, а водитель грузовика такого развития событий не ожидал и не успел среагировать.
В ДТП никто не пострадал. Движение по шоссе в сторону центра города затруднено.
Огромную пробку собрала на прошлой неделе на Бердском шоссе другая авария — в районе остановки «Поселок Кирова» столкнулись два грузовых автомобиля, один из которых лёг набок. Парня из последнего автомобиля увезли на скорой с черепно-мозговой травмой.