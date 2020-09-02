Автомобили встали в пробку в сторону города на Бердском шоссе — здесь грузовик въехал в минивэн

Около семи часов утра в среду, 2 сентября , на Бердском шоссе произошло ДТП — грузовик врезался сзади в минивэн Renault Kangoo. Авария затруднила движение — автомобили встали в пробку протяженностью более 2,5 километра.



Отметка об аварии появилась на сервисе «Яндекс.Карты» в 06:42. Пользователь Иван Б. сообщил о ДТП в среднем ряду правой полосы (в сторону города) Бердского шоссе, недалеко от остановки «Матвеевка».

Очевидцы предполагают, что Renault притормозил перед пешеходным переходом, а водитель грузовика такого развития событий не ожидал и не успел среагировать.