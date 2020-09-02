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Автомобили встали в пробку в сторону города на Бердском шоссе — здесь грузовик въехал в минивэн

Затор образовался на выезде из Матвеевки

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Авария произошла недалеко от остановки&nbsp;«Матвеевка»

Авария произошла недалеко от остановки «Матвеевка»

Около семи часов утра в среду, 2 сентября, на Бердском шоссе произошло ДТП — грузовик врезался сзади в минивэн Renault Kangoo. Авария затруднила движение — автомобили встали в пробку протяженностью более 2,5 километра.

Отметка об аварии появилась на сервисе «Яндекс.Карты» в 06:42. Пользователь Иван Б. сообщил о ДТП в среднем ряду правой полосы (в сторону города) Бердского шоссе, недалеко от остановки «Матвеевка».

Очевидцы предполагают, что Renault притормозил перед пешеходным переходом, а водитель грузовика такого развития событий не ожидал и не успел среагировать.


В ДТП никто не пострадал. Движение по шоссе в сторону центра города затруднено.

Примерно полукилометровая пробка собралась еще и на выезде из Матвеевки

Примерно полукилометровая пробка собралась еще и на выезде из Матвеевки

Огромную пробку собрала на прошлой неделе на Бердском шоссе другая авария — в районе остановки «Поселок Кирова» столкнулись два грузовых автомобиля, один из которых лёг набок. Парня из последнего автомобиля увезли на скорой с черепно-мозговой травмой.

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Бердское шоссеДТПпробка
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