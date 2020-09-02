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Умер Борис Клюев, звезда сериала «Воронины»

Он был тяжело болен

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У актера было онкологическое заболевание

У актера было онкологическое заболевание

На 77-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист РФ Борис Клюев. Об этом «Интерфаксу» сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», — сказала Тамара Михайлова, добавив, что у него было онкологическое заболевание.

Борис Клюев стал популярен благодаря фильму «ТАСС уполномочен заявить...», где он исполнил роль шпиона Трианона. Одна из последних его ярких ролей — пенсионер Николай Петрович в комедийном сериале «Воронины». В общей сложности он снялся более чем в 120 фильмах и сериалах.

Прощание с актером Борисом Клюевым пройдет в его родном Малом театре, но точная дата пока не определена.

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