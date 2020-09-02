Умер Борис Клюев, звезда сериала «Воронины»

На 77-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист РФ Борис Клюев. Об этом «Интерфаксу» сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.



«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», — сказала Тамара Михайлова, добавив, что у него было онкологическое заболевание.



Борис Клюев стал популярен благодаря фильму «ТАСС уполномочен заявить...», где он исполнил роль шпиона Трианона. Одна из последних его ярких ролей — пенсионер Николай Петрович в комедийном сериале «Воронины». В общей сложности он снялся более чем в 120 фильмах и сериалах.

