По пути в Академгородок сбили велосипедиста, он в реанимации. Водитель скрылся

В воскресенье, 30 августа, около 12:00–12:30 в районе Старого шоссе, 106, неустановленный автомобиль сбил 40-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Как рассказали НГС родственники пострадавшего, он возвращался из Новосибирска в Академгородок.
— Единственные пока очевидцы рассказали, что услышали хлопок. По типу это было что-то похожее на ВАЗ-«Каблук», в народе его ещё называют «пирожковоз», — говорит Александр, двоюродный брат велосипедиста.
Состояние сбитого мужчины тяжёлое, он находится в реанимации.
— Мы ищем свидетелей, записи с камер, видеорегистраторов, любую информацию о происшествии, — родственники просят очевидцев откликнуться.
В дежурной части подтвердили, что информация о сбитом мужчине на велосипеде в указанном месте поступала.
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Несмотря на популярность велосипедов у новосибирцев, на дороге им часто приходиться вступать в неравный бой с более тяжеловесным транспортом. Причём столкновения всегда завершаются не в пользу первых. В августе пьяный водитель на Nissan сбил велосипедиста: подробности ДТП на Клубной. Мужчина получил тяжёлую черепно-мозговую травму.
Несколькими днями позднее в Заельцовском районе 17-летний парень на велосипеде пересекал проезжую часть по зебре, когда его сбил водитель «Шкоды».