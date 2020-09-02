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По пути в Академгородок сбили велосипедиста, он в реанимации. Водитель скрылся

Пострадавший новосибирец сейчас в тяжелом состоянии

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Авария произошла на Старом шоссе, 106

Авария произошла на Старом шоссе, 106

В воскресенье, 30 августа, около 12:00–12:30 в районе Старого шоссе, 106, неустановленный автомобиль сбил 40-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Как рассказали НГС родственники пострадавшего, он возвращался из Новосибирска в Академгородок.

— Единственные пока очевидцы рассказали, что услышали хлопок. По типу это было что-то похожее на ВАЗ-«Каблук», в народе его ещё называют «пирожковоз», — говорит Александр, двоюродный брат велосипедиста.

Состояние сбитого мужчины тяжёлое, он находится в реанимации.

— Мы ищем свидетелей, записи с камер, видеорегистраторов, любую информацию о происшествии, — родственники просят очевидцев откликнуться.

В дежурной части подтвердили, что информация о сбитом мужчине на велосипеде в указанном месте поступала.

Если вы располагаете информацией о ДТП, сообщите по телефону +7 913 948–55–22 (Александр).

Несмотря на популярность велосипедов у новосибирцев, на дороге им часто приходиться вступать в неравный бой с более тяжеловесным транспортом. Причём столкновения всегда завершаются не в пользу первых. В августе пьяный водитель на Nissan сбил велосипедиста: подробности ДТП на Клубной. Мужчина получил тяжёлую черепно-мозговую травму.

Несколькими днями позднее в Заельцовском районе 17-летний парень на велосипеде пересекал проезжую часть по зебре, когда его сбил водитель «Шкоды».

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