По пути в Академгородок сбили велосипедиста, он в реанимации. Водитель скрылся

В воскресенье, 30 августа, около 12:00–12:30 в районе Старого шоссе, 106, неустановленный автомобиль сбил 40-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Как рассказали НГС родственники пострадавшего, он возвращался из Новосибирска в Академгородок.



— Единственные пока очевидцы рассказали, что услышали хлопок. По типу это было что-то похожее на ВАЗ-«Каблук», в народе его ещё называют «пирожковоз», — говорит Александр, двоюродный брат велосипедиста.

Состояние сбитого мужчины тяжёлое, он находится в реанимации.

