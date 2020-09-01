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«Его спас правый руль»: легковушку смяло при столкновении с фурой под Новосибирском

На месте аварии сейчас затруднено движение

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От удара передняя половина легковушки оказалась полностью смята

От удара передняя половина легковушки оказалась полностью смята

Во вторник вечером, 1 сентября, на трассе Р-254 недалеко от аэропорта при движении от Коченёво в сторону города водитель седана Toyota Camry столкнулся с фурой. От удара передняя половина легковушки оказалась полностью смята.

— Я лично шёл за фурой и видел, как водитель стал поворачивать на трассе и не включил левый поворотник. А водитель легкового авто шёл в этот момент на обгон, встречка была пустой. Он просто не успел остановить машину и влетел «мордой» в отбойник фуре, — рассказал Матвей Ясинецкий, очевидец ДТП.

О ДТП сообщили в том числе пользователи картографических сервисов

О ДТП сообщили в том числе пользователи картографических сервисов

По словам очевидца, в легковушке находился только один водитель, он сильно не пострадал — его спас правый руль.

В дежурной части корреспонденту НГС подтвердили информацию о ДТП, но о пострадавших сообщить затруднились.

Если вы стали свидетелем этого ДТП — пишите нам через мессенджеры WhatsApp, Viber или Telegram или звоните по телефону +7 923 157–00–00.

Большегрузы часто становятся участниками серьёзных ДТП. Так, в июле в Черепановском районе две фуры буквально растянули легковушку в разные стороны. Один человек погиб, ещё двое получили травмы.

В мае под Новосибирском фура столкнулась с «Лексусом» — водитель иномарки погиб.

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Фурадтп
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