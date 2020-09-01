«Его спас правый руль»: легковушку смяло при столкновении с фурой под Новосибирском

По словам очевидца, в легковушке находился только один водитель, он сильно не пострадал — его спас правый руль.

В дежурной части корреспонденту НГС подтвердили информацию о ДТП, но о пострадавших сообщить затруднились.

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Большегрузы часто становятся участниками серьёзных ДТП. Так, в июле в Черепановском районе две фуры буквально растянули легковушку в разные стороны. Один человек погиб, ещё двое получили травмы.

В мае под Новосибирском фура столкнулась с «Лексусом» — водитель иномарки погиб.