«Его спас правый руль»: легковушку смяло при столкновении с фурой под Новосибирском

Во вторник вечером, 1 сентября, на трассе Р-254 недалеко от аэропорта при движении от Коченёво в сторону города водитель седана Toyota Camry столкнулся с фурой. От удара передняя половина легковушки оказалась полностью смята.
— Я лично шёл за фурой и видел, как водитель стал поворачивать на трассе и не включил левый поворотник. А водитель легкового авто шёл в этот момент на обгон, встречка была пустой. Он просто не успел остановить машину и влетел «мордой» в отбойник фуре, — рассказал Матвей Ясинецкий, очевидец ДТП.
По словам очевидца, в легковушке находился только один водитель, он сильно не пострадал — его спас правый руль.
В дежурной части корреспонденту НГС подтвердили информацию о ДТП, но о пострадавших сообщить затруднились.
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Большегрузы часто становятся участниками серьёзных ДТП. Так, в июле в Черепановском районе две фуры буквально растянули легковушку в разные стороны. Один человек погиб, ещё двое получили травмы.
В мае под Новосибирском фура столкнулась с «Лексусом» — водитель иномарки погиб.