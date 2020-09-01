Новосибирским болельщикам разрешили посещать спортивные матчи

Футбольному клубу «Новосибирск» и хоккейной команде «Сибирь» разрешили заполнять на 25% стадионы во время матчей.

— ЛДС «Сибирь» сможет принять 25% зрителей от общей вместимости (7420) дворца на матчи Континентальной хоккейной лиги! В приоритете будут владельцы абонементов прошлого сезона! — сообщили на странице ХК Сибирь» во «ВКонтакте».

Первый домашний матч ХК «Сибирь» пройдёт 10 сентября. В этот день спортсмены сыграют с ЦСКА, этот матч состоится на выезде.

В сообществе футбольной команды «Новосибирск» сообщили, что решение о том, чтобы пустить болельщиков на стадион, приняли сегодня на заседании правительства региона.