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Новосибирским болельщикам разрешили посещать спортивные матчи

Трибуны могут быть заполнены на 25%

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Уже скоро болельщики смогут увидеть любимые игры

Уже скоро болельщики смогут увидеть любимые игры

Футбольному клубу «Новосибирск» и хоккейной команде «Сибирь» разрешили заполнять на 25% стадионы во время матчей.

— ЛДС «Сибирь» сможет принять 25% зрителей от общей вместимости (7420) дворца на матчи Континентальной хоккейной лиги! В приоритете будут владельцы абонементов прошлого сезона! — сообщили на странице ХК Сибирь» во «ВКонтакте».

Первый домашний матч ХК «Сибирь» пройдёт 10 сентября. В этот день спортсмены сыграют с ЦСКА, этот матч состоится на выезде.

В сообществе футбольной команды «Новосибирск» сообщили, что решение о том, чтобы пустить болельщиков на стадион, приняли сегодня на заседании правительства региона.

— Будет соблюдаться социальная дистанция. По практике, которая существует на стадионах России, болельщики должны находиться на расстоянии в два места друг от друга, не меньше. Также должна осуществляться санитарная обработка, размещение правил, кроме этого, соблюдается масочный режим, — рассказал НГС пресс-секретарь клуба Дмитрий Кондратьев.

21 сентября состоится домашний матч ФК «Новосибирск», а если 2 сентября команда выиграет в Иркутске, то 16 или 17 сентября пройдёт ещё один матч. К этому моменту, по словам пресс-секретаря, стадион успеют подготовить к приему болельщиков.

Напомним, что правительство НСО разрешило тренировки спортсменов без зрителей в конце июля. При этом работать могли не все спортивные учреждения.

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