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Тема дняСамое странное 1 Сентября. Репортаж из школ

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Розы — хит сезона: десять самых шикарных букетов, которые подарили учителям на 1 Сентября

Некоторые из них очень удивляют

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Какие-то букеты родители собирают сами, но чаще приобретают готовые

Какие-то букеты родители собирают сами, но чаще приобретают готовые

В этот вторник, 1 сентября, школьные учительские были заполнены букетами самых разных цветов и размеров. Все-таки дарить цветы педагогам — это традиция, которую многие продолжают соблюдать. НГС спросил у родителей школьников, какие букеты они вручили учителям в этом году. Полюбуйтесь вместе с нами этой красотищей!

Такие пионы получила учитель лицея <nobr class="_">№ 22</nobr> «Надежда Сибири» Анна Бабий

Такие пионы получила учитель лицея № 22 «Надежда Сибири» Анна Бабий

Съедобный букет для учителя сделал ученик школы <nobr class="_">№ 216</nobr> Богдан

Съедобный букет для учителя сделал ученик школы № 216 Богдан

Такой букет мама пятиклассника Саши сделала сама. Здесь есть седум, спаржа, листья пиона и астра

Такой букет мама пятиклассника Саши сделала сама. Здесь есть седум, спаржа, листья пиона и астра

Иногда учителям дарят не только красивые, но и вкусные букеты. В этом, например, есть и овощи, и фрукты. Его подарили учителю гимназии <nobr class="_">№ 11</nobr>

Иногда учителям дарят не только красивые, но и вкусные букеты. В этом, например, есть и овощи, и фрукты. Его подарили учителю гимназии № 11

Юный кадет Александр ждёт, когда сможет подарить шикарные красные розы своему учителю

Юный кадет Александр ждёт, когда сможет подарить шикарные красные розы своему учителю

Этот яркий и миниатюрный букет подарили учителю школы <nobr class="_">№ 2</nobr> в Бердске<br>

Этот яркий и миниатюрный букет подарили учителю школы № 2 в Бердске

В букетах учителям гимназии «Горностай» есть даже маленькие цветные карандаши<br>

В букетах учителям гимназии «Горностай» есть даже маленькие цветные карандаши

А такую красоту сделала Александра, ученица 9-го класса Сибирского кадетского корпуса. В нём есть желуди, репей, тысячелистник и еловые веточки

А такую красоту сделала Александра, ученица 9-го класса Сибирского кадетского корпуса. В нём есть желуди, репей, тысячелистник и еловые веточки

Многие позавидовали бы таким роскошным розам. Их купили для любимой учительницы школы <nobr class="_">№ 65</nobr>

Многие позавидовали бы таким роскошным розам. Их купили для любимой учительницы школы № 65

Эти цветы — для преподавателя лицея <nobr class="_">№ 136</nobr>. Несмотря на то, что цвета приглушенные, букет смотрится очень ярко

Эти цветы — для преподавателя лицея № 136. Несмотря на то, что цвета приглушенные, букет смотрится очень ярко

НГС вёл онлайн-трансляцию о том, как проходит 1 Сентября в новосибирских школах. Судя по рассказам родителей, этот праздник запомнится им надолго. Смотрите сами!

Также мы поговорили с первоклассниками школы № 99. Они рассказали о том, кем они хотят стать, зачем нужна школа и почему повар должен разбираться в химии. Почитайте 14 самых интересных (и забавных) ответов.

Кроме этого, НГС выпустил интервью с учителем биологии, который работает в центре «Вектор», а пару лет назад совмещал преподавание и поездки в Африку, где боролся с вирусом Эбола.

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