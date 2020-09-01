Розы — хит сезона: десять самых шикарных букетов, которые подарили учителям на 1 Сентября

НГС вёл онлайн-трансляцию о том, как проходит 1 Сентября в новосибирских школах. Судя по рассказам родителей, этот праздник запомнится им надолго. Смотрите сами!

Также мы поговорили с первоклассниками школы № 99 . Они рассказали о том, кем они хотят стать, зачем нужна школа и почему повар должен разбираться в химии. Почитайте 14 самых интересных (и забавных) ответов.