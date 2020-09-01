Розы — хит сезона: десять самых шикарных букетов, которые подарили учителям на 1 Сентября

В этот вторник, 1 сентября, школьные учительские были заполнены букетами самых разных цветов и размеров. Все-таки дарить цветы педагогам — это традиция, которую многие продолжают соблюдать. НГС спросил у родителей школьников, какие букеты они вручили учителям в этом году. Полюбуйтесь вместе с нами этой красотищей!
НГС вёл онлайн-трансляцию о том, как проходит 1 Сентября в новосибирских школах. Судя по рассказам родителей, этот праздник запомнится им надолго. Смотрите сами!
Также мы поговорили с первоклассниками школы
Кроме этого, НГС выпустил интервью с учителем биологии, который работает в центре «Вектор», а пару лет назад совмещал преподавание и поездки в Африку, где боролся с вирусом Эбола.