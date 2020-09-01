На Октябрьском мосту в Новосибирске закрывают пешеходные дорожки

Со 2 сентября пешеходы в Новосибирске не смогут ходить по Октябрьскому мосту и его дамбе.

— Это связано с реконструкцией дамбы Октябрьского моста, — сообщили в мэрии.



Информацией о сроках ремонта в пресс-центре мэрии не располагают.

В прошлом ноябре в Новосибирске объявили аукцион на реконструкцию дамбы Октябрьского моста. Тогда на работы были готовы потратить 97 миллионов рублей. В закупке предлагалось отремонтировать дорогу по дамбе Октябрьского моста и дорогу от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности до нового ЛДС.