На Октябрьском мосту в Новосибирске закрывают пешеходные дорожки

Со 2 сентября пешеходы в Новосибирске не смогут ходить по Октябрьскому мосту и его дамбе.
— Это связано с реконструкцией дамбы Октябрьского моста, — сообщили в мэрии.
Информацией о сроках ремонта в пресс-центре мэрии не располагают.
В прошлом ноябре в Новосибирске объявили аукцион на реконструкцию дамбы Октябрьского моста. Тогда на работы были готовы потратить 97 миллионов рублей. В закупке предлагалось отремонтировать дорогу по дамбе Октябрьского моста и дорогу от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности до нового ЛДС.
Недавно власти объявили ещё один аукцион на реконструкцию дамбы и спуска. А к середине 2022 года под проезжей частью Октябрьского моста должна появиться система переходов и лифтов, по которым с будущей станции «Спортивная» можно будет напрямую попасть на другую сторону дамбы.
Зимой читатели НГС массово жаловались на состояние Октябрьского моста. Из-за наледи и ремонта движение на нем было затруднено. Подробнее о том, в каком состоянии была дорога на Октябрьском мосту, мы показывали здесь. После публикации дорогу почистили.