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На станции метро «Гагаринская» выставили оцепление — там нашли подозрительный рюкзак

На месте работали сотрудники полиции

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Некоторые пассажиры находятся на станции

Некоторые пассажиры находятся на станции

В Новосибирске полиция оцепила станцию метро «Гагаринская», потому что там обнаружили бесхозный рюкзак.

Подозрительный рюкзак находился на скамейке у колонны, место сразу огородили сотрудники полиции.

— Ожидается прибытие специализированных служб для проверки, — сообщил читатель сообщества новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В полиции сообщили, что рюкзак в 16:40 заметил сотрудник полиции.

— Был обнаружен бесхозный предмет — мужская сумка. В течение нескольких минут хозяин сумки был установлен, никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Также в ведомстве добавили, что метрополитен работает в обычном режиме.

В конце мая на железнодорожной станции в Новосибирской области обнаружили предмет, который напоминал гранату. На месте работали сотрудники полиции и МЧС.

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метрооцеплениеполиция
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