На станции метро «Гагаринская» выставили оцепление — там нашли подозрительный рюкзак

В Новосибирске полиция оцепила станцию метро «Гагаринская», потому что там обнаружили бесхозный рюкзак.
Подозрительный рюкзак находился на скамейке у колонны, место сразу огородили сотрудники полиции.
— Ожидается прибытие специализированных служб для проверки, — сообщил читатель сообщества новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
В полиции сообщили, что рюкзак в 16:40 заметил сотрудник полиции.
— Был обнаружен бесхозный предмет — мужская сумка. В течение нескольких минут хозяин сумки был установлен, никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Также в ведомстве добавили, что метрополитен работает в обычном режиме.
В конце мая на железнодорожной станции в Новосибирской области обнаружили предмет, который напоминал гранату. На месте работали сотрудники полиции и МЧС.