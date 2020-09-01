На станции метро «Гагаринская» выставили оцепление — там нашли подозрительный рюкзак

В Новосибирске полиция оцепила станцию метро «Гагаринская», потому что там обнаружили бесхозный рюкзак.



Подозрительный рюкзак находился на скамейке у колонны, место сразу огородили сотрудники полиции.

— Ожидается прибытие специализированных служб для проверки, — сообщил читатель сообщества новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В полиции сообщили, что рюкзак в 16:40 заметил сотрудник полиции.

— Был обнаружен бесхозный предмет — мужская сумка. В течение нескольких минут хозяин сумки был установлен, никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.