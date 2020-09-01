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После публикации НГС в засекреченный клуб на 17-м этаже жилого дома пришла полиция

А в подъезде дома развесили распечатанную статью про эротическую выставку в клубе

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После публикации на НГС репортажа о закрытом клубе туда вызвали полицию&nbsp;

После публикации на НГС репортажа о закрытом клубе туда вызвали полицию 

В помещение с эротической выставкой пришла полиция после публикации НГС

В Новосибирске полиция пришла в засекреченный клуб «ТупикЛифта» на крыше 17-этажного дома на улице Ватутина. Сотрудников вызвала председатель местного ТСЖ, это произошло после после публикации репортажа НГС из этого клуба, где размещена часть эротической выставки «Сибирь.НЮ 4.0».

— Сначала председатель ТСЖ распечатала статью и повесила её в подъезде на доске объявлений. Ну, и предложила жильцам дома с ней ознакомиться. А на следующий день пришла с полицией в «ТупикЛифта». Видимо, они ожидали там увидеть кабак, притон и порнокартинки на стенах, но ничего такого там не оказалось. В общем, они всё посмотрели, ушли и сказали, что следователь с нами свяжется. Пока тишина, никто ничего не сообщал. После этого визита у нас ещё было мероприятие, так нам звонили жильцы дома и просились к нам прийти. Но было уже поздно, всё заканчивалось, в общем, люди так и не попали к нам. Но ничего, в другой раз придут, — рассказал организатор выставки «Сибирь.НЮ 4.0» Антон Кшнясев.

Закрытый клуб «ТупикЛифта» разместился на крыше 17-этажного жилого дома на улице Ватутина, 83

Закрытый клуб «ТупикЛифта» разместился на крыше 17-этажного жилого дома на улице Ватутина, 83

Организатор выставки «Сибирь.НЮ 4.0» Антон Кшнясев

Организатор выставки «Сибирь.НЮ 4.0» Антон Кшнясев

Корреспондент НГС дозвонился до председателя ТСЖ Людмилы Боткиной, чтобы уточнить, что именно её возмутило в работе клуба. Однако женщина не стала объяснять свою позицию

— Да, вызвала полицию! Всё, что нужно, полиции я сообщила, и она разбирается по этому поводу. С полицией я разберусь сама, как и с владельцем клуба Евгением Малковым, — сказала Людмила Боткина.

Часть клубного оформления&nbsp;

Часть клубного оформления 

Антон Кшнясев уверен, что полиция разберётся в том, что такое порнография, а что такое эротика и ню, тем более этому есть чёткие определения в словарях.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС подтвердили, что вызов в клуб был и сейчас идёт проверка.

Выставка «Сибирь.НЮ 4.0» состоит из живописных работ и фотографий в стиле ню

Выставка «Сибирь.НЮ 4.0» состоит из живописных работ и фотографий в стиле ню

НГС опубликовал 21 августа откровенный фоторепортаж о выставке «Сибирь.НЮ 4.0», большинство экспонатов которой разместилось в лофт-парке «Подземка». Репортаж вызвал целую бурю негодования в комментариях, но 85% читателей в размещённом позже голосовании поддержали такое искусство.

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ТСЖжанр нюискусствоэротическое фото«ТупикЛифта»
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