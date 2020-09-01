После публикации НГС в засекреченный клуб на 17-м этаже жилого дома пришла полиция

В Новосибирске полиция пришла в засекреченный клуб «ТупикЛифта» на крыше 17-этажного дома на улице Ватутина. Сотрудников вызвала председатель местного ТСЖ, это произошло после после публикации репортажа НГС из этого клуба, где размещена часть эротической выставки «Сибирь.НЮ 4.0».

— Сначала председатель ТСЖ распечатала статью и повесила её в подъезде на доске объявлений. Ну, и предложила жильцам дома с ней ознакомиться. А на следующий день пришла с полицией в «ТупикЛифта». Видимо, они ожидали там увидеть кабак, притон и порнокартинки на стенах, но ничего такого там не оказалось. В общем, они всё посмотрели, ушли и сказали, что следователь с нами свяжется. Пока тишина, никто ничего не сообщал. После этого визита у нас ещё было мероприятие, так нам звонили жильцы дома и просились к нам прийти. Но было уже поздно, всё заканчивалось, в общем, люди так и не попали к нам. Но ничего, в другой раз придут, — рассказал организатор выставки «Сибирь.НЮ 4.0» Антон Кшнясев.

