Дорожные службы пообещали сократить объём пыли в Новосибирске предстоящей зимой

В этом году дорожные службы Новосибирска пообещали сократить объём пылевидных частиц в противогололёдной смеси — это должно помочь уменьшить и объём пыли в городе.

Сейчас дорожники заготавливают материалы для противогололёдной смеси из гранитной крошки и соли, которой посыплют дороги этой зимой.

— Наличие именно пыли в этом материале минимально, — сказал директор МКУ «ДЭУ-1» Алексей Лыков. — Оно отвечает техническим требованиям и составляет менее 1,5% от общего состава. Рабочих частиц размером от пяти до одного миллиметра присутствует в объеме до 90% — это очень хороший показатель для противогололёдного материала.

