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Дорожные службы пообещали сократить объём пыли в Новосибирске предстоящей зимой

В противогололёдных смесях сократят процент пылевидных частиц

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Противогололёдная смесь&nbsp;— одна из причин запылённости города

Противогололёдная смесь — одна из причин запылённости города

В этом году дорожные службы Новосибирска пообещали сократить объём пылевидных частиц в противогололёдной смеси — это должно помочь уменьшить и объём пыли в городе.

Сейчас дорожники заготавливают материалы для противогололёдной смеси из гранитной крошки и соли, которой посыплют дороги этой зимой.

— Наличие именно пыли в этом материале минимально, — сказал директор МКУ «ДЭУ-1» Алексей Лыков. — Оно отвечает техническим требованиям и составляет менее 1,5% от общего состава. Рабочих частиц размером от пяти до одного миллиметра присутствует в объеме до 90% — это очень хороший показатель для противогололёдного материала.


Для сравнения — прошлой зимой в смеси, которую тогда использовали в городе впервые, было 2% пылевидных частиц, уточнил директор «ДЭУ-1».

Кроме того, в этом году противогололёдный материал будет содержать 10% природной соли — её поставляют из Иркутской области с Тыретского солерудника.

— Очень чистая соль, с минимальным количеством нерастворимого осадка, — оценил Алексей Лыков.

Помимо смеси из каменной крошки и соли, в борьбе с гололёдом будут применять и химический реагент «Бионорд» — его будут использовать на центральных улицах города.

Напомним: в прошлом году новосибирские власти решили отказаться от песко-соляной смеси от гололёда — после зимы она оставалась на проезжей части и её разносили колеса машин. Кроме того, эксперты установили, что именно эта смесь была одной из причин сильной запылённости города. Было решено заменить песок каменной гранитной крошкой — она почти не содержит пылевидных частиц.

Пыль от противогололёдной смеси — далеко не единственная причина сильной запылённости Новосибирска. О других её источниках мы узнали у новосибирских экологов, экспертов и мэра Анатолия Локтя.

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противогололедные материалыпыльзимние дороги
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