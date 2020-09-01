В России миллион заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в России превысило миллион
За последние сутки в России подтвердились
При этом последние дни в стране растет число коронавирусных больных: если 26 августа штаб отчитался о
— Динамику заболеваемости на небольшом отрезке времени, как, например, за последнюю неделю, правильнее оценивать как временные колебания, — считает Владимир Чуланов.
В то же время он отмечает, что в ближайшее время заболеваемость будет расти — это может быть связано в том числе и с тем, что дети пошли в школу. При этом и Минздрав, и ВОЗ считают, что вторая волна коронавируса может случиться уже осенью.
Добавим, что в мире на сегодняшний день зафиксировано