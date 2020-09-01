В России миллион заболевших коронавирусом

За последние сутки в России подтвердились 4729 случаев коронавируса. С начала пандемии диагноз поставили уже 1 000 048 людям . Выздоровели 6318 человек (всего — 815 705 ), скончались 123 (всего — 17 299 ), сообщает федеральный оперштаб.



При этом последние дни в стране растет число коронавирусных больных: если 26 августа штаб отчитался о 4676 вновь зараженных, то уже на следующий день выявили 4711 , а 31 августа сообщили о 4993 новых случаях — самая большая цифра за две недели. Ситуацию нам прокомментировал главный инфекционист Минздрава РФ.

