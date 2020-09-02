Сибиряк обнаружил в новосибирском лесу исчезающий гриб — с виду он похож на трюфель

Необычный редкий гриб, внешне очень похожий на трюфель, нашёл в лесу под Новосибирском грибник Сергей Крохта.



— Грибы росли под березами, в общем, как и сырые грузди, в листве, точнее под ней. Место сбора —Ордынка. Растут по 3–7 штук, самые большие экземпляры выходят из листвы, — рассказал Сергей Крохта.

Новосибирец заинтересовался и стал узнавать у знакомых и соседей, что это за гриб. Мужчина состоит в разных тематических группах — в них попросил совета, и опытные участники подсказали ему название гриба.