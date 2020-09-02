Сибиряк обнаружил в новосибирском лесу исчезающий гриб — с виду он похож на трюфель

В новосибирском лесу нашли похожий на трюфель гриб
Необычный редкий гриб, внешне очень похожий на трюфель, нашёл в лесу под Новосибирском грибник Сергей Крохта.
— Грибы росли под березами, в общем, как и сырые грузди, в листве, точнее под ней. Место сбора —Ордынка. Растут по 3–7 штук, самые большие экземпляры выходят из листвы, — рассказал Сергей Крохта.
Новосибирец заинтересовался и стал узнавать у знакомых и соседей, что это за гриб. Мужчина состоит в разных тематических группах — в них попросил совета, и опытные участники подсказали ему название гриба.
— Думал, трюфель, оказался Меланогастер Брума — редкий, исчезающий вид, занесенный в Красную книгу Новосибирской области, — поделился Сергей Крохта с корреспондентом НГС. — Именно чтобы сохранить популяцию, я их не буду больше трогать, ну и, конечно, никому не скажу про их точное место произрастания.
Этот вид грибов действительно внесён в Красную книгу региона, дважды — в 2008 и 2018 годах. В обоих изданиях значится под латинским названием Melanogaster broomeanus (Меланогастер бромейяна) и имеет охранный статус. Ему присвоена категория 3 — «редкие виды/подвиды, не находящиеся еще под непосредственной угрозой вымирания, но встречающиеся в таком небольшом количестве или на таких незначительных территориях, что любая серьезная опасность может быстро приблизить их к исчезновению».
Меланогастер Брума относится к несъедобным видам грибов, однако данных о его токсичности нет.
— В некоторых источниках указывается как съедобный с осторожностью, — отмечается на сибирском сайте микологов mycology.su. Авторы сайта ссылаются на американское исследование учёных из США Matt Trappe et. al. и отмечают, что некоторые грибы обладают очень ярким запахом, и приводят рецепт сливочного масла, ароматизированного плодовыми телами меланогастера.
Еще один необычный краснокнижный гриб накануне нашли в лесу под Бердском — ежовик коралловидный внешне очень напоминает ветку коралла. Он съедобен, однако встречается очень редко, поэтому лучше будет оставить его в лесу, чтобы он радовал глаз и размножался.