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Сибирячка облилась бензином и попросила у мужа прикурить: семейная ссора закончилась пожаром и смертью

Женщина получила ожог 90% тела

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Трагедия произошла 27 августа

Трагедия произошла 27 августа

В Новосибирской области женщина поругалась с мужем и облила себя бензином

В селе Евсено под Искитимом в Новосибирской области 35-летняя женщина во время ссоры с мужем облила себя бензином, а потом попросила мужа прикурить. Инцидент закончился пожаром.

27 августа во время семейного застолья супруги поссорились.

— Женщина закрылась на летней веранде, взяла пластиковую бутылку с бензином и облила себя. Мужчине удалось успокоить супругу. В какой-то момент последняя попросила прикурить сигарету, мужчина машинально поднес зажигалку, и произошло возгорание, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области.

Женщина получила ожог 90% тела, после чего скончалась. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Если вы знаете обстоятельства трагедии, кем была погибшая и кто её муж, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923-157-00-00 (Whats'App или Telegram) или на почту news@ngs.ru.

В начале августа в Новосибирске задержали 28-летнего рецидивиста, который в воскресенье, 9 августа, на улице Игарской в Калининском районе избил и заживо поджёг человека.

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ИскитимСледственный комитетподжог
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