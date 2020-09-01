Сибирячка облилась бензином и попросила у мужа прикурить: семейная ссора закончилась пожаром и смертью

В Новосибирской области женщина поругалась с мужем и облила себя бензином
В селе Евсено под Искитимом в Новосибирской области
27 августа во время семейного застолья супруги поссорились.
— Женщина закрылась на летней веранде, взяла пластиковую бутылку с бензином и облила себя. Мужчине удалось успокоить супругу. В какой-то момент последняя попросила прикурить сигарету, мужчина машинально поднес зажигалку, и произошло возгорание, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области.
Женщина получила ожог 90% тела, после чего скончалась. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, также назначена судебно-медицинская экспертиза.
Если вы знаете обстоятельства трагедии, кем была погибшая и кто её муж, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923-157-00-00 (Whats'App или Telegram) или на почту news@ngs.ru.
В начале августа в Новосибирске задержали