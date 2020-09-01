Сибирячка облилась бензином и попросила у мужа прикурить: семейная ссора закончилась пожаром и смертью

В селе Евсено под Искитимом в Новосибирской области 35-летняя женщина во время ссоры с мужем облила себя бензином, а потом попросила мужа прикурить. Инцидент закончился пожаром.



27 августа во время семейного застолья супруги поссорились.



— Женщина закрылась на летней веранде, взяла пластиковую бутылку с бензином и облила себя. Мужчине удалось успокоить супругу. В какой-то момент последняя попросила прикурить сигарету, мужчина машинально поднес зажигалку, и произошло возгорание, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области.