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Просят 74 миллиона: в сосновом лесу продают коттедж как из фильмов — смотрите, что есть внутри

Рядом с коттеджем, например, есть большое озеро, в котором водится рыба

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Большой дом площадью 600 квадратов расположен в закрытом посёлке «Лесная поляна», на улице Радужная

Большой дом площадью 600 квадратов расположен в закрытом посёлке «Лесная поляна», на улице Радужная

В Новосибирске выставили на продажу коттедж в стиле лофт-конструктивизм — за двухэтажный дом в посёлке «Лесная поляна» в Мочище просят 74 миллиона рублей. Объявление о его продаже появилось вчера, 31 августа, на сайте N1.ru.

Как пишет автор этого объявления, в основе коттеджа лежит концепция единения с природой. Предполагается, что большие тонированные витражи дома будут восприниматься как экраны, на которые «транслируется» окружающий пейзаж.

Публикуем снимки дорогого коттеджа.

Большой дом располагается в окружении сосен и берёз

Большой дом располагается в окружении сосен и берёз

А это — те самые витражи, в которых отражается сосновый лес

А это — те самые витражи, в которых отражается сосновый лес

Коттедж построили на участке площадью 22 сотки

Коттедж построили на участке площадью 22 сотки

В доме площадью 600 квадратов семь комнат, самая большая — кухня с камином, которую совместили с гостиной. Она занимает 120 квадратных метров.

Так выглядит самая большая комната дома

Так выглядит самая большая комната дома

Как говорится в объявлении, дом построен в стиле лофт-конструктивизм

Как говорится в объявлении, дом построен в стиле лофт-конструктивизм

Один из санузлов

Один из санузлов

И ещё немного окружающих видов. Это — одна из площадок в загородном посёлке

И ещё немного окружающих видов. Это — одна из площадок в загородном посёлке

Ещё в «Лесной поляне» есть два озера с рыбой. Заодно оцените архитектуру соседних домов&nbsp;

Ещё в «Лесной поляне» есть два озера с рыбой. Заодно оцените архитектуру соседних домов 

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры, которые продают в Новосибирске

В середине августа в посёлке «Обские зори» выставили на продажу фешенебельный одноэтажный деревянный дом стоимостью 92 миллиона. Он расположен в Заельцовском районе, недалеко от Оби.

Про необычное жильё, которое выставляют в Новосибирске на продажу, мы рассказываем в специальной рубрике.

В начале августа в одном из закрытых коттеджных посёлков решили продать классическую резиденцию за 30 миллионов рублей. В ней есть расписные потолки, резные лестницы, панорамные окна, а на участке — летняя кухня и собственный пруд.

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