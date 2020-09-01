Просят 74 миллиона: в сосновом лесу продают коттедж как из фильмов — смотрите, что есть внутри

В Новосибирске выставили на продажу коттедж в стиле лофт-конструктивизм — за двухэтажный дом в посёлке «Лесная поляна» в Мочище просят 74 миллиона рублей. Объявление о его продаже появилось вчера, 31 августа, на сайте N1.ru.



Как пишет автор этого объявления, в основе коттеджа лежит концепция единения с природой. Предполагается, что большие тонированные витражи дома будут восприниматься как экраны, на которые «транслируется» окружающий пейзаж.

Публикуем снимки дорогого коттеджа.