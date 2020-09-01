Просят 74 миллиона: в сосновом лесу продают коттедж как из фильмов — смотрите, что есть внутри

В Новосибирске выставили на продажу коттедж в стиле лофт-конструктивизм — за двухэтажный дом в посёлке «Лесная поляна» в Мочище просят 74 миллиона рублей. Объявление о его продаже появилось вчера, 31 августа, на сайте N1.ru.
Как пишет автор этого объявления, в основе коттеджа лежит концепция единения с природой. Предполагается, что большие тонированные витражи дома будут восприниматься как экраны, на которые «транслируется» окружающий пейзаж.
Публикуем снимки дорогого коттеджа.
В доме площадью 600 квадратов семь комнат, самая большая — кухня с камином, которую совместили с гостиной. Она занимает 120 квадратных метров.
В середине августа в посёлке «Обские зори» выставили на продажу фешенебельный одноэтажный деревянный дом стоимостью 92 миллиона. Он расположен в Заельцовском районе, недалеко от Оби.
Про необычное жильё, которое выставляют в Новосибирске на продажу, мы рассказываем в специальной рубрике.
В начале августа в одном из закрытых коттеджных посёлков решили продать классическую резиденцию за 30 миллионов рублей. В ней есть расписные потолки, резные лестницы, панорамные окна, а на участке — летняя кухня и собственный пруд.