Умер известный детский писатель Владислав Крапивин

Умер Владислав Крапивин
В Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин, сообщает ТАСС. Последние дни своей жизни он провел в Свердловской областной больнице, где перенес операцию на ноге.
Владиславу Петровичу был 81 год. В июле этого года он попал в больницу с пневмонией. Спустя несколько дней его выписали, но, как рассказывала семья писателя, его состояние было еще хуже, чем до госпитализации. После этого ситуацию с его лечением взял на контроль министр здравоохранения области, его снова госпитализировали в Областную больницу.
Владислав Крапивин — советский и российский детский писатель, поэт и сценарист. Лауреат Премии президента РФ. Автор сотни романов, повестей, рассказов с и сказок, среди которых — «Оруженосец Кашка», «Валькины друзья и паруса», «Бегство рогатых викингов», «Тень Каравеллы», «Алые перья стрел», «Мальчик со шпагой», «Сказки Севки Глущенко» и другие.