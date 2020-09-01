Умер известный детский писатель Владислав Крапивин

В Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин, сообщает ТАСС. Последние дни своей жизни он провел в Свердловской областной больнице, где перенес операцию на ноге.

Владиславу Петровичу был 81 год. В июле этого года он попал в больницу с пневмонией. Спустя несколько дней его выписали, но, как рассказывала семья писателя, его состояние было еще хуже, чем до госпитализации. После этого ситуацию с его лечением взял на контроль министр здравоохранения области, его снова госпитализировали в Областную больницу.

