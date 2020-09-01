Новые цифры пандемии: трое новосибирцев умерли от коронавируса

В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 52 человек. Также стало известно, что три пациента скончались.



— На утро 1 сентября в регионе зафиксировано 11 45 6 случаев COVID-19 (+52 за минувшие сутки), в том числе 684 ребенка. 10 166 пациентов выздоровели (+93 за сутки). Скончались еще три пациента: мужчины, им было 58 и 79 лет, и женщина в возрасте 78 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба за 1 сентября .

Всего от ковида в НСО умер 361 человек.

В больницах находится 941 пациент с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимации лежат 48 человек, из них 5 — на искусственной вентиляции лёгких.