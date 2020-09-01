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Новые цифры пандемии: трое новосибирцев умерли от коронавируса

За сутки в Новосибирской области заразилось 52 человека

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На ИВЛ сейчас находятся пять человек&nbsp;

На ИВЛ сейчас находятся пять человек 

В Новосибирской области из-за ковида скончались три пациента

В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 52 человек. Также стало известно, что три пациента скончались.

— На утро 1 сентября в регионе зафиксировано 11 456 случаев COVID-19 (+52 за минувшие сутки), в том числе 684 ребенка. 10 166 пациентов выздоровели (+93 за сутки). Скончались еще три пациента: мужчины, им было 58 и 79 лет, и женщина в возрасте 78 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба за 1 сентября.

Всего от ковида в НСО умер 361 человек.

В больницах находится 941 пациент с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимации лежат 48 человек, из них 5 — на искусственной вентиляции лёгких.

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— Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

В эту субботу, 29 августа, умер председатель новосибирского отделения Петровской академии наук и искусств, доктор технических наук 74-летний Вячеслав Нестяк — у него мог быть коронавирус.

Вчера стало известно, что в области снизилось количество ковидных пациентов с внебольничной пневмонией — а вот количество положительных тестов на коронавирус, наоборот, увеличилось.

НГС поговорил с терапевтом Марией Пачковской, которая по 100 раз каждый день напоминает новосибирцам о том, как нужно носить маску, — она рассказала, к чему может привести безответственность людей. Мы публиковали её колонку от первого лица.

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