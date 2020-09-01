Новые цифры пандемии: трое новосибирцев умерли от коронавируса

В Новосибирской области из-за ковида скончались три пациента
В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 52 человек. Также стало известно, что три пациента скончались.
— На утро 1 сентября в регионе зафиксировано
Всего от ковида в НСО умер 361 человек.
В больницах находится 941 пациент с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимации лежат 48 человек, из них 5 — на искусственной вентиляции лёгких.
— Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.
В эту субботу,
Вчера стало известно, что в области снизилось количество ковидных пациентов с внебольничной пневмонией — а вот количество положительных тестов на коронавирус, наоборот, увеличилось.
НГС поговорил с терапевтом Марией Пачковской, которая по 100 раз каждый день напоминает новосибирцам о том, как нужно носить маску, — она рассказала, к чему может привести безответственность людей. Мы публиковали её колонку от первого лица.