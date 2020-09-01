Сибирячка нашла в лесу под Бердском редкий гриб-коралл

Читательница НГС нашла в лесу под Бердском необычные грибы, похожие на кораллы, — по словам миколога, это краснокнижный вид.

— Этот гриб я нашла в бердском лесу, — рассказала сибирячка. — Он съедобный — ежовик коралловидный, напоминает ветку коралла. Но собирать его не стоит — это очень редкий вид, занесённый в Красную книгу.

Оказалось, что гриб белого цвета — это гериций коралловидный. Раньше он был включён в Красные книги некоторых регионов и Красную книгу СССР. В Красную книгу Новосибирской области гериций занесли в 2008 году.

