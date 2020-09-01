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Сибирячка нашла в лесу под Бердском редкий гриб-коралл

Пока гриб молодой, его можно употреблять в пищу

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Гериций коралловидный занесён в Красную книгу

Гериций коралловидный занесён в Красную книгу

Читательница НГС нашла в лесу под Бердском необычные грибы, похожие на кораллы, — по словам миколога, это краснокнижный вид.

— Этот гриб я нашла в бердском лесу, — рассказала сибирячка. — Он съедобный — ежовик коралловидный, напоминает ветку коралла. Но собирать его не стоит — это очень редкий вид, занесённый в Красную книгу.

Оказалось, что гриб белого цвета — это гериций коралловидный. Раньше он был включён в Красные книги некоторых регионов и Красную книгу СССР. В Красную книгу Новосибирской области гериций занесли в 2008 году.

— Это изредка встречающийся вид, растет на валеже и отпаде лиственных деревьев, в Новосибирской области встречается повсеместно, — пояснил корреспонденту НГС миколог Вячеслав Власенко.

Оказалось, что, пока гриб молодой, его можно употреблять в пищу.

Ранее НГС писал о новосибирце, который нашёл в лесу очень редкий гриб — «трубу смерти». В Европе такой гриб считают деликатесом. В наших краях он встречается крайне редко.

Другой житель нашего города нашёл не менее странный гриб, очень похожий на баскетбольный мяч.

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