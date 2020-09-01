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Михаил Ефремов дает показания в суде, но звучит как в театре: шесть реплик артиста

Подсудимый заявил, что ничего не помнит, но не виноват

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Ефремов заявил, что признал вину, потому что был нервным с похмелья

Ефремов заявил, что признал вину, потому что был нервным с похмелья

Михаил Ефремов сегодня впервые дал показания в суде, где рассматривается дело о ДТП с его участием. Авария произошла 8 июня: по версии следствия, Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость и выехал на встречку, где врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в реанимации.


Через несколько дней после аварии Ефремов, находясь под домашним арестом, записал видеообращение с извинениями и сказал, что «не будет отмазываться». Позднее он отказался признавать себя виновным, «поскольку ничего не помнит». Адвокат актера заявил, что за рулем в момент аварии находился другой человек. Его личность пока не раскрывается.

Сегодня Михаила Ефремова допросили в суде. Мы публикуем цитаты (здесь и далее — по расшифровке ТАСС. — Прим. ред.).

СЮЖЕТ

ДТП с Михаилом Ефремовым

— Спрашивайте, хотя я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез.

— Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем, оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП.

— Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду.

— Тогда я ответил так, как было приятно психиатру, — в ответ на вопрос о том, почему на экспертизе он заявил специалисту, что употребляет наркотики, а в суде утверждает обратное.

— Мой съемочный день стоит слишком дорого, — в ответ на просьбу стороны защиты продемонстрировать, как был пристегнут.

— На колени тогда! Или, ваша честь, пусть она ляжет здесь, — на просьбу к суду адвоката защиты разрешить ей не вставать при ведении допроса.

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ДТПМихаил ЕфремовДТП с Ефремовым
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