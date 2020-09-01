Михаил Ефремов дает показания в суде, но звучит как в театре: шесть реплик артиста

— Спрашивайте, хотя я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез.



— Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем, оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП.

— Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду.



— Тогда я ответил так, как было приятно психиатру, — в ответ на вопрос о том, почему на экспертизе он заявил специалисту, что употребляет наркотики, а в суде утверждает обратное.



— Мой съемочный день стоит слишком дорого, — в ответ на просьбу стороны защиты продемонстрировать, как был пристегнут.



— На колени тогда! Или, ваша честь, пусть она ляжет здесь, — на просьбу к суду адвоката защиты разрешить ей не вставать при ведении допроса.

