Михаил Ефремов дает показания в суде, но звучит как в театре: шесть реплик артиста

Михаил Ефремов сегодня впервые дал показания в суде, где рассматривается дело о ДТП с его участием. Авария произошла 8 июня: по версии следствия, Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость и выехал на встречку, где врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в реанимации.
Через несколько дней после аварии Ефремов, находясь под домашним арестом, записал видеообращение с извинениями и сказал, что «не будет отмазываться». Позднее он отказался признавать себя виновным, «поскольку ничего не помнит». Адвокат актера заявил, что за рулем в момент аварии находился другой человек. Его личность пока не раскрывается.
Сегодня Михаила Ефремова допросили в суде. Мы публикуем цитаты (здесь и далее — по расшифровке ТАСС. — Прим. ред.).
— Спрашивайте, хотя я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез.
— Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем, оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП.
— Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду.
— Тогда я ответил так, как было приятно психиатру, — в ответ на вопрос о том, почему на экспертизе он заявил специалисту, что употребляет наркотики, а в суде утверждает обратное.
— Мой съемочный день стоит слишком дорого, — в ответ на просьбу стороны защиты продемонстрировать, как был пристегнут.
— На колени тогда! Или, ваша честь, пусть она ляжет здесь, — на просьбу к суду адвоката защиты разрешить ей не вставать при ведении допроса.