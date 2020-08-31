Пошёл выгуливать хаски и не вернулся: в Октябрьском районе пропал 32-летний мужчина

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в поиске пропавшего Армена Назаряна 1987 года рождения — 30 августа мужчина вышел на прогулку с собакой породы хаски и пропал.



— Мужчина около семи вечера ушел гулять с собакой — для него это обычная ежедневная прогулка. Примерно через полтора-два часа родные забеспокоились о том, что он долго отсутствует, и позвонили ему. Он сказал, что всё в порядке, он уже подходит к дому. Но дома он не появился, телефон перестал появляться в сети. К нам за помощью с заявкой обратились сегодня вечером. Было принято решение как можно быстрее разместить ориентировку в сети интернет, чтобы получить возможные свидетельства, потому что прошли уже целые сутки. Ввиду того что это взрослый, крепкий, сильный и самостоятельный мужчина, он мог очень далеко уйти или уехать от места проживания. Причины его пропажи нам неизвестны. Свидетельства сейчас очень важны, чтобы понимать, в какую сторону он мог направиться, что с ним могло произойти и где находится собака, которая не вернулась домой без хозяина. Видимо, она до сих пор находится с ним, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.