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Пошёл выгуливать хаски и не вернулся: в Октябрьском районе пропал 32-летний мужчина

О местонахождении Армена Назаряна и его питомца ничего неизвестно с 30 августа

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Перед пропажей мужчина говорил с родными по телефону

Перед пропажей мужчина говорил с родными по телефону

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в поиске пропавшего Армена Назаряна 1987 года рождения — 30 августа мужчина вышел на прогулку с собакой породы хаски и пропал.

— Мужчина около семи вечера ушел гулять с собакой — для него это обычная ежедневная прогулка. Примерно через полтора-два часа родные забеспокоились о том, что он долго отсутствует, и позвонили ему. Он сказал, что всё в порядке, он уже подходит к дому. Но дома он не появился, телефон перестал появляться в сети. К нам за помощью с заявкой обратились сегодня вечером. Было принято решение как можно быстрее разместить ориентировку в сети интернет, чтобы получить возможные свидетельства, потому что прошли уже целые сутки. Ввиду того что это взрослый, крепкий, сильный и самостоятельный мужчина, он мог очень далеко уйти или уехать от места проживания. Причины его пропажи нам неизвестны. Свидетельства сейчас очень важны, чтобы понимать, в какую сторону он мог направиться, что с ним могло произойти и где находится собака, которая не вернулась домой без хозяина. Видимо, она до сих пор находится с ним, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Был одет: бежевая ветровка, голубая футболка, синие джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто видел пропавшего, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 700-54-52.

Три месяца назад под Новосибирском пропал 36-летний Денис Горбачёв. Мужчина приехал на работу в село Дубровка Маслянинского района Новосибирской области на заработки, а затем бесследно исчез. Его поисками занялись полиция и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

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Лиза Алертпоисковый отрядпропал мужчина с собакой
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