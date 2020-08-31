«Я был с похмелья нервным»: Михаил Ефремов дал первые показания по делу о смертельном ДТП

Михаил Ефремов впервые с начала судебного процесса по делу о смертельной аварии, в которой его обвиняют, начал давать показания. Он заявил, что первоначально признал вину в ДТП, потому что был «с похмелья нервным», но на самом деле в аварии он не виноват.



— Из всех телевизоров, радио говорили, что это сделал я. И видно, что я говорю: «Я виноват». Хотя на самом деле я говорил: «Я не виноват». Там «не» вырезано. Журналисты всё исказили — я соболезнования высказывал Захаровым много раз, но это почему-то вырезали. И видео аварии — с монтажом, там вырезано 10–15 секунд. Тут моя вина есть — она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу, — цитирует актера Meduza.