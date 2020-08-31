«Я был с похмелья нервным»: Михаил Ефремов дал первые показания по делу о смертельном ДТП

Михаил Ефремов впервые с начала судебного процесса по делу о смертельной аварии, в которой его обвиняют, начал давать показания. Он заявил, что первоначально признал вину в ДТП, потому что был «с похмелья нервным», но на самом деле в аварии он не виноват.
— Из всех телевизоров, радио говорили, что это сделал я. И видно, что я говорю: «Я виноват». Хотя на самом деле я говорил: «Я не виноват». Там «не» вырезано. Журналисты всё исказили — я соболезнования высказывал Захаровым много раз, но это почему-то вырезали. И видео аварии — с монтажом, там вырезано 10–15 секунд. Тут моя вина есть — она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу, — цитирует актера Meduza.
По словам Ефремова, сам день аварии он помнит плохо. Не помнит даже сам удар — стал приходить в себя у следователя. И именно поэтому «боится воспользоваться какими-то из воспоминаний» — вдруг он их придумал.
Михаил Ефремов воспользовался 51-й статьей Конституции, чтобы не отвечать на вопросы потерпевших. Она позволяет не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.
Видео: «Истории из России» / YouTube.com
По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland. Во время движения он превысил допустимую скорость, выехал на полосу встречного движения, не принял меры к снижению скорости и остановке автомобиля, а продолжил своё движение. В результате протаранил фургон, за рулем которого был курьер службы доставки Сергей Захаров. От многочисленных травм пострадавший скончался в больнице.
12 июня Ефремов опубликовал ролик, где раскаивался в аварии, извинялся и предлагал компенсацию семье погибшего.
Сейчас он находится под домашним арестом. 30 июля суд продлил арест до 22 января 2021 года. За нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, Ефремову грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.