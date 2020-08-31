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Поднялся столб чёрного дыма: в Заельцовском районе загорелась «Газель»

В пожаре никто не пострадал

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Автомобиль вспыхнул около 20:30.&nbsp;До прибытия пожарных в огне оказались кабина и капот «Газели»

Автомобиль вспыхнул около 20:30. До прибытия пожарных в огне оказались кабина и капот «Газели»

Вечером в понедельник, 31 августа, в Заельцовском районе Новосибирска прямо на дороге загорелась «Газель».

— Первое сообщение о возгорании поступило оператору службы 112 в 20:30. Горит грузовая «Газель» на проезжей части. Указали два адреса — Кропоткина, 269 и Кропоткина, 128, — сообщил дежурный службы 112.

В ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о возгорании подтвердили:

— Сообщение о возгорании автомобиля марки «Газель» на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска поступило в пожарную охрану около 20:30. На момент прибытия пожарного расчета кабина транспортного средства была полностью в огне. В течение четырёх минут с момента прибытия пожарные перекрыли газовый баллон автомобиля и ликвидировали открытое горение. Огнём повреждены моторный отсек, кабина и обшивка будки на площади 5 квадратных метров. Внутри никого не было. Пострадавших нет.

По данным сайта «2ГИС», сейчас в этом месте образовалась небольшая пробка.

Протяженность затора составила 215 метров

Протяженность затора составила 215 метров

Подобный инцидент произошел в понедельник, 24 августа: около полудня на Бердском шоссе загорелась грузовая «Газель».

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МЧСзаельцовский районгорит газель
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