Поднялся столб чёрного дыма: в Заельцовском районе загорелась «Газель»

Вечером в понедельник, 31 августа, в Заельцовском районе Новосибирска прямо на дороге загорелась «Газель».



— Первое сообщение о возгорании поступило оператору службы 112 в 20:30. Горит грузовая «Газель» на проезжей части. Указали два адреса — Кропоткина, 269 и Кропоткина, 128, — сообщил дежурный службы 112.

В ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о возгорании подтвердили:

— Сообщение о возгорании автомобиля марки «Газель» на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска поступило в пожарную охрану около 20:30. На момент прибытия пожарного расчета кабина транспортного средства была полностью в огне. В течение четырёх минут с момента прибытия пожарные перекрыли газовый баллон автомобиля и ликвидировали открытое горение. Огнём повреждены моторный отсек, кабина и обшивка будки на площади 5 квадратных метров. Внутри никого не было. Пострадавших нет.