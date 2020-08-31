В России уже пять дней растет число новых коронавирусных больных. Это вторая волна?

В то же время он отмечает, что в ближайшее время возможно возрастание заболеваемости — это может быть связано с формированием новых школьных, студенческих и рабочих коллективов.

— В этот период особенно важно сохранять приверженность соблюдению мер личной безопасности — ограничить посещение массовых мероприятий, носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, — напомнил Чуланов. — Кроме того, рекомендуем пройти вакцинацию от гриппа и, по возможности, от пневмококковой инфекции.

Прививочная кампания против гриппа в России уже стартовала. Роспотребнадзор предупредил, что штаммы гриппа, с которыми нам придется встретиться в этом году, прежде «не имели активной циркуляции на территории Российской Федерации». Подробнее о том, каким будет сезон гриппа в России, читайте завтра утром на нашем сайте.

