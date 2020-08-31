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В России уже пять дней растет число новых коронавирусных больных. Это вторая волна?

Разбираемся вместе со специалистом Минздрава

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Подъем заболеваемости ждут осенью

Подъем заболеваемости ждут осенью

В России уже несколько дней подряд растет количество выявленных за сутки случаев коронавируса. Если 26 августа оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции отчитался о 4676 вновь зараженных, то уже на следующий день выявили 4711, а 31 августа сообщили о 4993 новых случаях — самая большая цифра за две недели. Неужели вторая волна заболеваемости уже началась?

Так выглядит официальная статистика российского оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Так выглядит официальная статистика российского оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

— Динамику заболеваемости на небольшом отрезке времени, как, например, за последнюю неделю, правильнее оценивать как временные колебания, — считает главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

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В то же время он отмечает, что в ближайшее время возможно возрастание заболеваемости — это может быть связано с формированием новых школьных, студенческих и рабочих коллективов.

— В этот период особенно важно сохранять приверженность соблюдению мер личной безопасности — ограничить посещение массовых мероприятий, носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, — напомнил Чуланов. — Кроме того, рекомендуем пройти вакцинацию от гриппа и, по возможности, от пневмококковой инфекции.

Прививочная кампания против гриппа в России уже стартовала. Роспотребнадзор предупредил, что штаммы гриппа, с которыми нам придется встретиться в этом году, прежде «не имели активной циркуляции на территории Российской Федерации». Подробнее о том, каким будет сезон гриппа в России, читайте завтра утром на нашем сайте.

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