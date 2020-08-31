Команда Навального выложила видео про Новосибирск, снятое за пару дней до отравления. Краткий пересказ

Про Новосибирск

По мнению Навального, Новосибирск мог бы быть одним из самых успешных городов мира, но вместо этого у нас выросло русское панельное гетто.

— Здесь очень жарко летом и очень холодно зимой, а также аномально высоко количество людей с высшим образованием, — такими словами презентует Алексей Навальный третий по количеству населения город России.

Академгородок — российская Кремниевая долина

Съемки проходили в разных районах города, в том числе в Академгородке. Навальный сравнил Новосибирский государственный университет со Стенфордским университетом и университетом Пало-Альто. Единственное различие, по его мнению, в том, что «здесь ёлки и сосны, а там пальмы». Политик удивился тому, что при этих условиях «вокруг Стенфорда выросла Кремниевая долина, а вокруг Академгородка она не выросла». Этот вопрос он обсудил со своим новосибирским сторонником Сергеем Бойко.

Панельные дома — русское гетто

— Добро пожаловать в русское гетто, — такими словами Навальный начал рассказывать про «Просторный» и Плющихинский жилмассив. В качестве ещё одного примера не самой лучшей массовой застройки в Новосибирске Навальный привел микрорайон «Чистая слобода». Также в ролике упомянули микрорайон таунхаусов «Уютный».