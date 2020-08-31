Команда Навального выложила видео про Новосибирск, снятое за пару дней до отравления. Краткий пересказ

Видео про Новосибирск появилось на YouTube-канале Алексея Навального днем 31 августа. Кадры были сняты во время недавнего визита оппозиционного политика в наш город — в столице Сибири Навальный работал несколько дней, после чего отправился в Томск, где его, предположительно, отравили. Опубликованное видео, как сообщает команда Навального, открывает серию фильмов-расследований о региональной политике. О чем идет речь в 40-минутном ролике? Какие темы поднимает Навальный? Мы посмотрели видео, чтобы коротко пересказать его вам.
Про Новосибирск
По мнению Навального, Новосибирск мог бы быть одним из самых успешных городов мира, но вместо этого у нас выросло русское панельное гетто.
— Здесь очень жарко летом и очень холодно зимой, а также аномально высоко количество людей с высшим образованием, — такими словами презентует Алексей Навальный третий по количеству населения город России.
Академгородок — российская Кремниевая долина
Съемки проходили в разных районах города, в том числе в Академгородке. Навальный сравнил Новосибирский государственный университет со Стенфордским университетом и университетом Пало-Альто. Единственное различие, по его мнению, в том, что «здесь ёлки и сосны, а там пальмы». Политик удивился тому, что при этих условиях «вокруг Стенфорда выросла Кремниевая долина, а вокруг Академгородка она не выросла». Этот вопрос он обсудил со своим новосибирским сторонником Сергеем Бойко.
Панельные дома — русское гетто
— Добро пожаловать в русское гетто, — такими словами Навальный начал рассказывать про «Просторный» и Плющихинский жилмассив. В качестве ещё одного примера не самой лучшей массовой застройки в Новосибирске Навальный привел микрорайон «Чистая слобода». Также в ролике упомянули микрорайон таунхаусов «Уютный».
По мнению оппозиционного политика, феномен такой панельной застройки заключается в бедности людей:
— Конечно, главная проблема заключается в бедности: люди вынуждены покупать такое некачественное жилье, потому что оно относительно дешевое. Но даже люди, живущие в недорогом жилье, — ну почему они должны жить так годами? Температура в квартирах — 14–16 градусов. Почему?
Далее Навальный критикует застройщиков и говорит о строительном лобби во власти — по подсчетам команды Навального, в одном только горсовете находятся 18 застройщиков и их коллег.
Причем тут выборы
Съемки ролика, по мнению некоторых источников НГС, были приурочены к избирательной кампании одного из кандидатов от «Коалиции Новосибирск — 2020». Сам Навальный не скрывает этого, обозначая в начале видео, что в сентябре у нас «состоится важнейшая политическая схватка», потому что в городе сильная оппозиция. Эта тема, а также критика действующей власти и тема предстоящих выборов поднимаются постоянно на протяжении всего ролика.
Видео: YouTube-канал Алексея Навального
Немецкие врачи подтвердили версию отравления Навального, однако омские врачи продолжают эту версию отрицать. МВД начало доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального. При этом новосибирский координатор штаба Сергей Бойко подтвердил, что в Новосибирске за Алексеем Навальным велась слежка.