В России открыли самую роскошную школу. Там даже стены золотые

В Екатеринбурге после ремонта открылась школа № 106, она расположена в отдаленном районе города — на Вторчермете. Эта школа прогремела на всю страну после того, как в ней сделали необычный ремонт: мраморные стены, туалеты — словно из золота. Спонсор работ — самый известный выпускник школы, бизнесмен и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский (да, это тот самый человек, у которого в офисе висят хрустальные ярусные люстры, а по утрам работники поют гимн России).



Наши коллеги с портала E1.RU сходили в школу после ремонта. Таких кабинетов вы точно не видели!

