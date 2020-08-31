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В России открыли самую роскошную школу. Там даже стены золотые

Смотрите фотографии и не верьте своим глазам

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Обычная школа на окраине Екатеринбурга теперь выглядит как роскошный дворец

Обычная школа на окраине Екатеринбурга теперь выглядит как роскошный дворец

В России открыли самую дорогую школу

В Екатеринбурге после ремонта открылась школа № 106, она расположена в отдаленном районе города — на Вторчермете. Эта школа прогремела на всю страну после того, как в ней сделали необычный ремонт: мраморные стены, туалеты — словно из золота. Спонсор работ — самый известный выпускник школы, бизнесмен и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский (да, это тот самый человек, у которого в офисе висят хрустальные ярусные люстры, а по утрам работники поют гимн России).

Наши коллеги с портала E1.RU сходили в школу после ремонта. Таких кабинетов вы точно не видели!

Парадные ворота

Парадные ворота

Зона отдыха

Зона отдыха

Преображение старого здания школы на Вторчермете началось в 2014 году со спортзала, с ремонтом которого попросили помочь Андрея Симановского. Помогать родной школе так понравилось бизнесмену, что вскоре там появился знаменитый «золотой» туалет, а потом еще несколько кабинетов и отделка первого этажа.

Фасад у школы пока стандартный, но есть планы поменять и его

Фасад у школы пока стандартный, но есть планы поменять и его

Кстати, по словам директора школы Марины Поляковой, дети действительно относятся к имуществу бережно — вопреки ожиданиям взрослых, они оказались очень чуткими к прекрасному и не портят отремонтированные помещения. Хотя, конечно, могут невольно зацепить ранцем гипсокартонные детали, но это быстро восстанавливается. Иногда стирают пальцами позолоту, чтобы посмотреть, как руки покрываются сказочным блеском, но этим порой грешат и взрослые.

Коридор

Коридор

Космический дизайн рекреации

Космический дизайн рекреации

Один из кабинетов информатики

Один из кабинетов информатики

Кабинет химии

Кабинет химии

Золотые раковины вместо привычных белых и ржавых

Золотые раковины вместо привычных белых и ржавых

За такими партами невольно держишь спину ровно

За такими партами невольно держишь спину ровно

Кабинет физики и астрономии сделан с необычной подсветкой

Кабинет физики и астрономии сделан с необычной подсветкой

Звездное небо в кабинете физики и астрономии

Звездное небо в кабинете физики и астрономии

Парад планет

Парад планет

Так выглядит кабинет биологии

Так выглядит кабинет биологии

Потому что золота много не бывает

Потому что золота много не бывает

А это уже на школьном дворе

А это уже на школьном дворе

Кстати, Андрей Симановский по знаку зодиака Лев

Кстати, Андрей Симановский по знаку зодиака Лев

Немного современной архитектуры

Немного современной архитектуры

Ротонда&nbsp;

Ротонда 

Ну, как вам такая школа?

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    1 сентябряАндрей Симановскийшкола
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