В России открыли самую роскошную школу. Там даже стены золотые

В России открыли самую дорогую школу
В Екатеринбурге после ремонта открылась школа № 106, она расположена в отдаленном районе города — на Вторчермете. Эта школа прогремела на всю страну после того, как в ней сделали необычный ремонт: мраморные стены, туалеты — словно из золота. Спонсор работ — самый известный выпускник школы, бизнесмен и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский (да, это тот самый человек, у которого в офисе висят хрустальные ярусные люстры, а по утрам работники поют гимн России).
Наши коллеги с портала E1.RU сходили в школу после ремонта. Таких кабинетов вы точно не видели!
Преображение старого здания школы на Вторчермете началось в 2014 году со спортзала, с ремонтом которого попросили помочь Андрея Симановского. Помогать родной школе так понравилось бизнесмену, что вскоре там появился знаменитый «золотой» туалет, а потом еще несколько кабинетов и отделка первого этажа.
Кстати, по словам директора школы Марины Поляковой, дети действительно относятся к имуществу бережно — вопреки ожиданиям взрослых, они оказались очень чуткими к прекрасному и не портят отремонтированные помещения. Хотя, конечно, могут невольно зацепить ранцем гипсокартонные детали, но это быстро восстанавливается. Иногда стирают пальцами позолоту, чтобы посмотреть, как руки покрываются сказочным блеском, но этим порой грешат и взрослые.