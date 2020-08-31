В Затоне вспыхнул частный дом — чтобы потушить огонь, пожарные пригнали катер

Сегодня, 31 августа, в Новосибирске в микрорайоне Затон загорелся двухэтажный жилой дом. На место прибыл пожарный катер, чтобы подать воду для тушения огня.

Сообщение о возгорании поступило в 16:54, пожарные прибыли на место в 17:00.

— Было установлено, что кровля мансарды полностью в огне. Существовала угроза распространения огня на жилые дома. К месту пожара был привлечен пожарный катер, сам дом находится в 60–70 м от реки, в целях подачи воды к месту тушения. Со слов хозяина, внутри дома никого нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.