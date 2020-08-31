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Тема дняЧто осталось на месте сгоревшего склада: 9 кадров

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В Затоне вспыхнул частный дом — чтобы потушить огонь, пожарные пригнали катер

Во время происшествия рухнула крыша здания

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Загоревшийся дом находится недалеко от реки по адресу&nbsp;3-я Шоссейная

Загоревшийся дом находится недалеко от реки по адресу 3-я Шоссейная

Сегодня, 31 августа, в Новосибирске в микрорайоне Затон загорелся двухэтажный жилой дом. На место прибыл пожарный катер, чтобы подать воду для тушения огня.

Сообщение о возгорании поступило в 16:54, пожарные прибыли на место в 17:00.

— Было установлено, что кровля мансарды полностью в огне. Существовала угроза распространения огня на жилые дома. К месту пожара был привлечен пожарный катер, сам дом находится в 60–70 м от реки, в целях подачи воды к месту тушения. Со слов хозяина, внутри дома никого нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В результате пожара обрушилась часть кровли мансардного этажа. Основные работы на месте возгорания уже завершены.

Если вы стали очевидцем этого пожара, знаете, почему он произошёл и как сильно пострадал дом, напишите об этом в редакцию НГС по номеру +7 923 157–00–00 (WhatsApp или Telegram) или на почту news@ngs.ru.

Видео: Ольга Бер

ОБНОВЛЕНО:

— Почти через два часа, в 18:57, пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Были задействованы пять стволов на тушении пожара, общая площадь которого предварительно составила 130 квадратных метров. В настоящий момент продолжается проливка и разбор обгоревших конструкций. По оперативной информации пострадавших нет, — добавили в ГУ МЧС по НСО.

В ночь на 31 августа в Новосибирске произошёл крупный пожар в районе ОбьГЭС — там загорелся склад с краской и пластиком. Его тушили в течение всей ночи. Мы показывали в нашем фоторепортаже, какие разрушения остались на месте возгорания.

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ГУ МЧСЗатонЛенинский районкатерпожар
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